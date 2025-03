Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Comment se passe un lipofilling du visage ? Le lipofilling du visage est une technique de chirurgie esthétique qui consiste à prélever de la graisse sur une zone du corps pour la purifier et la réinjecter dans le visage afin de corriger les pertes de volume et améliorer les contours. Voici comment se déroule une séance typique :

1. Consultation préopératoire Évaluation personnalisée :

Lors de la première consultation, le chirurgien examine votre visage, discute de vos attentes et évalue la qualité de la peau ainsi que les zones à traiter. Des photos et une analyse morphologique permettent de planifier le traitement pour obtenir un résultat harmonieux.

Choix du site de prélèvement :

Le médecin identifie également une zone donneuse (souvent l'abdomen, les cuisses ou les fesses) où la graisse sera prélevée en fonction de votre répartition naturelle. 2. Préparation et anesthésie Préparation du patient :

Avant l’intervention, des mesures d’hygiène strictes sont appliquées. Selon l’ampleur du lipofilling, une anesthésie locale avec sédation ou une anesthésie générale peut être utilisée pour garantir votre confort.

Marquage des zones à traiter :

Le chirurgien marque précisément les zones du visage où la graisse sera injectée, ainsi que le site de prélèvement, pour assurer une symétrie et un résultat naturel. 3. Prélèvement de la graisse Technique de liposuccion douce :

À l’aide d’une fine canule, le chirurgien réalise une petite liposuccion dans la zone donneuse afin de récolter la graisse. Cette étape est réalisée avec soin pour minimiser l’impact sur les tissus environnants.

Collecte du tissu adipeux :

La graisse prélevée est recueillie dans un récipient stérile pour être ensuite traitée. 4. Traitement et purification de la graisse Centrifugation ou filtration :

La graisse récoltée est purifiée afin de séparer les cellules adipeuses viables des impuretés, du liquide et du sang. Cette étape garantit que seules les cellules graisseuses de qualité seront réinjectées, augmentant ainsi les chances de survie du greffon. 5. Réinjection dans le visage Technique de micro-injection :

La graisse purifiée est injectée à l’aide de fines canules dans les zones ciblées du visage (joues, zones creuses, lèvres ou contour du visage).

Contrôle de la symétrie :

Le chirurgien ajuste minutieusement les volumes injectés pour obtenir un résultat naturel et équilibré.

Sutures éventuelles :

Dans la zone donneuse, de petites incisions sont refermées à l’aide de sutures fines pour favoriser une cicatrisation discrète. 6. Suivi post-opératoire Soins immédiats :

Après la procédure, des compresses et des pansements peuvent être appliqués pour limiter les ecchymoses et favoriser le confort.

Instructions de récupération :

Le médecin vous donnera des conseils pour le repos, la gestion de la douleur et la prévention des infections.

Résultats progressifs :

Le résultat final du lipofilling apparaît progressivement, la graisse réinjectée se stabilisant généralement sur une période de 3 à 6 mois. Un suivi régulier permet d’ajuster, si nécessaire, le traitement pour maintenir l’harmonie du visage. Résultats attendus Restauration des volumes perdus :

Le lipofilling permet de redonner du volume aux zones du visage qui se sont affaissées avec le temps, améliorant ainsi les contours et la jeunesse du visage.

Aspect naturel et durable :

Les résultats sont très naturels, car la graisse réinjectée provient de votre propre corps, ce qui minimise les risques de rejet ou d'allergie.

Amélioration de la texture et de l’éclat :

En plus de restaurer le volume, le lipofilling peut stimuler la circulation et le renouvellement cellulaire, contribuant à une peau d'apparence plus saine et lumineuse. Le lipofilling du visage, pratiqué par un chirurgien expérimenté, est une méthode efficace pour corriger les signes du vieillissement et restaurer l’harmonie du visage de manière naturelle. Avant de vous engager dans cette procédure, une consultation approfondie vous permettra de comprendre le déroulement complet de la séance et d’ajuster le traitement en fonction de vos besoins et de vos attentes.

En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-visage/lipofilling-visage

