Chirurgie Esthétique Comment se passe une augmentation mammaire ? L'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale visant à augmenter le volume des seins, à corriger une asymétrie ou à restaurer une poitrine après une perte de volume. Cette chirurgie est réalisée soit par la pose d'implants mammaires, soit par un lipofilling mammaire (injection de graisse). Voici un guide détaillé qui explique chaque étape de l'augmentation mammaire, depuis la première consultation jusqu'à la récupération complète.

1. La Consultation Préopératoire : La Première Étape Essentielle Avant toute intervention, une consultation avec le chirurgien plasticien est indispensable pour analyser les attentes de la patiente et définir le plan opératoire adapté.

Ce que le chirurgien évalue : ✔️ Les motivations et attentes de la patiente.

✔️ L’état de la poitrine actuelle : volume, forme, élasticité de la peau.

✔️ La morphologie du thorax pour choisir des implants harmonieux.

✔️ Les éventuelles asymétries à corriger.

✔️ La quantité de tissu mammaire disponible.

Les décisions prises lors de la consultation : ✅ Choix entre implants mammaires et lipofilling (greffe de graisse).

✅ Type d’implants : silicone ou sérum physiologique.

✅ Forme des implants : ronds ou anatomiques (forme de goutte d’eau).

✅ Taille des implants : adaptée à la silhouette et aux attentes.

✅ Technique chirurgicale : voie d’insertion et positionnement (devant ou derrière le muscle).

✅ Évaluation des antécédents médicaux pour assurer la sécurité de l’intervention.

💡 Un essayage avec des prothèses externes dans un soutien-gorge spécial permet de mieux visualiser le résultat souhaité.

2. La Préparation Avant l’Opération Examens médicaux obligatoires : 📌 Bilan sanguin complet.

📌 Mammographie ou échographie mammaire pour vérifier l’état des seins.

📌 Consultation avec l’anesthésiste pour évaluer les risques liés à l’anesthésie générale.

Recommandations avant l’intervention : ✔️ Arrêt du tabac au moins 1 mois avant pour éviter des complications de cicatrisation.

✔️ Éviter l’alcool et les anti-inflammatoires qui augmentent le risque de saignement.

✔️ Prévoir une période de repos après l’opération (arrêt de travail si nécessaire).

3. Le Jour de l’Opération : Déroulement en Bloc Opératoire A. Accueil et Préparation en Clinique 📍 Arrivée à la clinique à jeun.

📍 Installation en chambre et derniers échanges avec le chirurgien.

📍 Dessin préopératoire sur la poitrine pour guider l’intervention.

📍 Rencontre avec l’anesthésiste.

B. L’Intervention Chirurgicale (Durée : 1h30 à 2h30) L’augmentation mammaire se déroule sous anesthésie générale, en plusieurs étapes :

1️⃣ Incision : Selon la technique choisie :

Sous-mammaire (pli sous le sein) : cicatrice discrète et technique la plus répandue.

(pli sous le sein) : cicatrice discrète et technique la plus répandue. Péri-aréolaire (autour du mamelon) : adaptée aux seins avec une aréole assez large.

(autour du mamelon) : adaptée aux seins avec une aréole assez large. Axillaire (sous l’aisselle) : évite toute cicatrice sur le sein, mais plus technique. 2️⃣ Mise en place des implants :

Devant le muscle (pré-musculaire) : résultats plus naturels si le tissu mammaire est suffisant.

: résultats plus naturels si le tissu mammaire est suffisant. Derrière le muscle (rétro-musculaire) : idéal pour les femmes minces afin d’éviter un effet trop visible de la prothèse. 3️⃣ Vérification et ajustement de la symétrie.

4️⃣ Fermeture des incisions avec des sutures fines.

5️⃣ Pose d’un pansement compressif et d’un soutien-gorge médical pour protéger la poitrine.

4. Après l’Opération : Le Réveil et les Premiers Soins 📌 Réveil en douceur en salle de repos sous surveillance médicale.

📌 Douleurs modérées à intenses, surtout si les implants sont placés sous le muscle. Des antalgiques sont prescrits pour soulager l’inconfort.

📌 Sensation de tension dans la poitrine et légère difficulté à bouger les bras.

📌 Sortie le jour-même (chirurgie ambulatoire) ou après une nuit d’hospitalisation selon les cas.

5. La Convalescence et le Suivi Post-Opératoire A. Les Premiers Jours ✔️ Repos strict les 48 premières heures.

✔️ Port du soutien-gorge de contention jour et nuit pendant 4 à 6 semaines.

✔️ Gonflement et ecchymoses autour des seins, qui disparaissent en 2 semaines.

✔️ Éviter de lever les bras et de porter des charges lourdes.

B. La Reprise Progressive des Activités 📆 Travail : retour possible après 5 à 10 jours, selon l’activité professionnelle.

📆 Sport : interdiction pendant 4 à 6 semaines, reprise progressive ensuite.

📆 Conduite : attendre 1 à 2 semaines pour éviter des mouvements brusques.

C. Les Soins des Cicatrices ✔️ Application d’une crème cicatrisante pour favoriser la disparition des marques.

✔️ Éviter l’exposition au soleil pendant 6 mois pour ne pas pigmenter la cicatrice.

✔️ Massages doux des cicatrices après 3 à 4 semaines, si conseillé par le chirurgien.

6. Résultat Final et Évolution des Seins A. Quand voit-on le résultat définitif ? 👙 Dès 3 mois, les seins commencent à s’assouplir et à retrouver un aspect plus naturel.

⏳ À 6 mois, le résultat est quasi définitif, la poitrine a pris sa forme finale.

🏆 À 1 an, les cicatrices sont totalement stabilisées et s’estompent progressivement.

B. Combien de temps durent les implants mammaires ? ✔️ Durée de vie des implants : 10 à 15 ans en moyenne, avec un suivi régulier chez le chirurgien.

✔️ Changement des implants uniquement si nécessaire (usure, rupture, désir de modification).

7. Les Risques et Complications Possibles Bien que l’augmentation mammaire soit une chirurgie sûre, certaines complications sont possibles :

❌ Infections (rares, traitées par antibiotiques).

❌ Hématomes ou saignements post-opératoires.

❌ Rejet ou rupture de l’implant (très rare avec les implants modernes).

❌ Contracture capsulaire (réaction du corps autour de l’implant, nécessitant parfois une correction).

❌ Asymétrie ou mauvaise cicatrisation.

Un suivi médical rigoureux permet d’éviter ces complications et d’assurer un résultat optimal.

Une Intervention Sécurisée aux Résultats Naturels L’augmentation mammaire est une chirurgie qui transforme la silhouette et améliore la confiance en soi. Grâce aux avancées médicales et aux techniques modernes, cette intervention est de plus en plus sûre et offre des résultats naturels et durables. Une bonne préparation, un choix éclairé des implants et un suivi rigoureux sont essentiels pour garantir une expérience réussie et une poitrine harmonieuse. 🌟✨



A lire : https://nyon.news/chirurgie-esthetique/comment-se-passe-une-augmentation-mammaire/











