Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Conseils de Love coach pour les femmes

Stella nous offre aujourd'hui un article conseil de love coach pour les femmes. Et oui si les femmes sont difficiles à comprendre pour les hommes, les hommes sont difficiles à comprendre pour les femmes aussi ! Nous, les femmes, sommes obsédées par les détails, mais en tant que Love Coach, je vous dis que c'est une erreur.

En tant que love coach, je lis chaque jour de nombreux courriels, et j'ai remarqué qu'il y a une erreur commune à de nombreuses filles qui souffrent de l'amour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'une des erreurs typiques de ceux qui souffrent par amour : se focaliser sur des détails, en croyant qu'ils sont importants, alors qu'en fait ils sont absolument inutiles.



En fait, nous utilisons souvent des détails absolument insignifiants pour nous convaincre que M. Right nous aime vraiment et qu'il ne se comporte comme M. Asshole que pour des raisons abstruses et improbables, par exemple qu'il a été enlevé par des extraterrestres et qu'en réalité celui qui m'a donné un coup de pied au cul ou qui ne répond pas au téléphone depuis des jours est une sorte de clone de Mars.



En fait, dans un courriel sur deux que je reçois, il y a toujours une phrase du genre : "Mais pensez-vous que le fait que son cousin m'ait accueilli chaleureusement soit une bonne chose ? J'ai découvert qu'il ne m'a toujours pas supprimée de tous les réseaux sociaux, qu'il m'a même bloquée au supermarché et qu'il s'est enfui à Saturne pour ne plus jamais me revoir, alors cela veut-il dire qu'il y a de l'espoir ?







En tant que Love Coach, je dirais que les histoires doivent toujours être analysées dans leur ensemble et qu'il est juste d'évaluer les détails également, mais que ceux-ci ne doivent jamais prendre le pas sur votre évaluation des faits. S'il ne vous appelle jamais, s'il ne répond pas à vos messages, s'il ne vous demande pas de sortir de l'ère mésozoïque, ce sont les faits à évaluer pour décider de la stratégie à utiliser. Il importe peu que la dernière fois qu'il vous a rencontrée en discothèque, il vous ait saluée chaleureusement et ait posé sa main sur vos fesses. Peut-être était-il ivre, ou bien une étrange conjonction astrale lui était-elle particulièrement favorable à ce moment-là.



Gardez toujours à l'esprit qu'une hirondelle ne fait pas un été et que trois indices seulement font une preuve - j'adore les vieux dictons, que voulez-vous - donc si une attitude est isolée dans le temps, elle compte peu et il vaut mieux ne pas trop s'y attarder.





Toutes les filles qui sont amoureuses et malheureuses peuvent difficilement avoir un point de vue critique et objectif sur leur histoire d'amour. En effet, si vous souffrez par amour, je doute que vous soyez suffisamment lucide pour vous rendre compte que vous n'accordez pas trop d'importance à un seul épisode isolé. Un ami proche en qui vous avez une grande confiance peut se transformer en un précieux love coach. Demandez-lui ce qu'elle pense, si vous n'êtes vraiment pas sûr, parlez-en à une autre personne, mais au troisième avis, vous devez prendre acte de la situation.





Contactez Stella Love Coach en Suisse

0901 77 70 20 Le Love Coach évalue les situations en général, pas les détails individuels, vous devriez faire de même.En tant que Love Coach, je dirais que les histoires doivent toujours être analysées dans leur ensemble et qu'il est juste d'évaluer les détails également, mais que ceux-ci ne doivent jamais prendre le pas sur votre évaluation des faits. S'il ne vous appelle jamais, s'il ne répond pas à vos messages, s'il ne vous demande pas de sortir de l'ère mésozoïque, ce sont les faits à évaluer pour décider de la stratégie à utiliser. Il importe peu que la dernière fois qu'il vous a rencontrée en discothèque, il vous ait saluée chaleureusement et ait posé sa main sur vos fesses. Peut-être était-il ivre, ou bien une étrange conjonction astrale lui était-elle particulièrement favorable à ce moment-là.Gardez toujours à l'esprit qu'une hirondelle ne fait pas un été et que trois indices seulement font une preuve - j'adore les vieux dictons, que voulez-vous - donc si une attitude est isolée dans le temps, elle compte peu et il vaut mieux ne pas trop s'y attarder.Toutes les filles qui sont amoureuses et malheureuses peuvent difficilement avoir un point de vue critique et objectif sur leur histoire d'amour. En effet, si vous souffrez par amour, je doute que vous soyez suffisamment lucide pour vous rendre compte que vous n'accordez pas trop d'importance à un seul épisode isolé. Un ami proche en qui vous avez une grande confiance peut se transformer en un précieux love coach. Demandez-lui ce qu'elle pense, si vous n'êtes vraiment pas sûr, parlez-en à une autre personne, mais au troisième avis, vous devez prendre acte de la situation.Contactez Stella Love Coach en Suisse



Stella de voyante.ch

Lu 34 fois











Flashback : < > Comment avoir une relation stable ? Voyance Suisse par téléphone Voyance sérieuse au téléphone sans attente Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance et Sciences occultes | Voyance en Suisse