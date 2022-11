Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Conseils pour améliorer l'image de soi

Tout le monde est en faveur d'une haute estime de soi - mais la cultiver peut être étonnamment difficile. Un psychologue explique pourquoi - et décrit des moyens intelligents de se construire.

Nous sommes nombreux à reconnaître l'intérêt d'améliorer notre estime de soi. Lorsque notre estime de soi est plus élevée, non seulement nous nous sentons mieux dans notre peau, mais nous sommes également plus résilients. Des études de scintigraphie cérébrale démontrent que lorsque notre estime de soi est plus élevée, nous sommes susceptibles de ressentir des blessures émotionnelles courantes, telles que le rejet et l'échec, comme moins douloureuses et de rebondir plus rapidement.







5 façons de développer une estime de soi durable



Mais aussi merveilleux que cela puisse être d'avoir une meilleure estime de soi, il s'avère que l'améliorer n'est pas une tâche facile. Malgré le nombre incalculable d'articles, de programmes et de produits promettant d'améliorer notre estime de soi, la réalité est que beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas et que certains sont même susceptibles de nous faire sentir encore plus mal.

Le problème vient en partie du fait que notre estime de soi est plutôt instable au départ, puisqu'elle peut fluctuer chaque jour, voire chaque heure. Pour compliquer encore les choses, notre estime de soi comprend à la fois nos sentiments globaux à notre égard et la façon dont nous nous sentons dans les domaines spécifiques de notre vie (par exemple, en tant que père, infirmière, athlète, etc.). Plus un domaine spécifique de l'estime de soi est significatif, plus il a d'impact sur notre estime de soi globale. Si quelqu'un grimace en goûtant le dîner peu délicieux que vous avez préparé, l'estime de soi d'un chef cuisinier en souffrira beaucoup plus que celle d'une personne pour qui la cuisine n'est pas un aspect important de son identité.

La morale haute

Enfin, avoir une haute estime de soi est effectivement une bonne chose, mais seulement avec modération. Une très haute estime de soi - comme celle des narcissiques - est souvent très fragile. Ces personnes peuvent se sentir bien dans leur peau la plupart du temps, mais elles ont aussi tendance à être extrêmement vulnérables aux critiques et aux réactions négatives et à y répondre d'une manière qui freine leur développement psychologique



Cela dit, il est certainement possible d'améliorer son estime de soi si l'on s'y prend de la bonne façon. Voici cinq façons de nourrir votre estime de soi lorsqu'elle est faible :



1. Utilisez correctement les affirmations positives

Les affirmations positives telles que "Je vais avoir beaucoup de succès" sont extrêmement populaires, mais elles ont un problème crucial : elles ont tendance à faire en sorte que les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes se sentent encore plus mal dans leur peau. Pourquoi ? Parce que lorsque notre estime de soi est faible, de telles déclarations sont tout simplement trop contraires à nos croyances existantes. Ironiquement, les affirmations positives sont efficaces pour un sous-ensemble de personnes - celles dont l'estime de soi est déjà élevée. Pour que les affirmations fonctionnent lorsque votre estime de soi est faible, modifiez-les pour les rendre plus crédibles. Par exemple, remplacez "Je vais avoir beaucoup de succès !" par "Je vais persévérer jusqu'à ce que je réussisse !".

2. Identifiez vos compétences et développez-les

L'estime de soi se construit en démontrant de réelles capacités et réalisations dans les domaines de notre vie qui nous importent. Si vous vous targuez d'être un bon cuisinier, organisez davantage de dîners. Si vous êtes un bon coureur, inscrivez-vous à des courses et entraînez-vous. En bref, déterminez vos compétences essentielles et trouvez des opportunités et des carrières qui les accentuent.

3. Apprenez à accepter les compliments

L'un des aspects les plus délicats de l'amélioration de l'estime de soi est que lorsque nous nous sentons mal dans notre peau, nous avons tendance à être plus résistants aux compliments - même si c'est à ce moment-là que nous en avons le plus besoin. Fixez-vous donc pour objectif de tolérer les compliments lorsque vous en recevez, même s'ils vous mettent mal à l'aise (et ils le feront). La meilleure façon d'éviter les réactions réflexes consistant à rejeter les compliments est de préparer des réponses simples et de vous entraîner à les utiliser automatiquement chaque fois que vous recevez un bon commentaire (par exemple, "Merci" ou "C'est gentil de dire ça"). Avec le temps, l'impulsion de refuser ou de repousser les compliments s'estompera - ce qui sera également une bonne indication que votre estime de soi se renforce.

4. Éliminez l'autocritique et introduisez l'autocompassion

Malheureusement, lorsque notre estime de soi est faible, nous sommes susceptibles de l'endommager encore plus en nous autocritiquant. Puisque notre objectif est de renforcer notre estime de soi, nous devons remplacer l'autocritique (qui est presque toujours totalement inutile, même si elle est convaincante) par l'autocompassion. Plus précisément, chaque fois que votre monologue intérieur autocritique se déclenche, demandez-vous ce que vous diriez à un ami cher s'il était dans votre situation (nous avons tendance à être beaucoup plus compatissants envers nos amis qu'envers nous-mêmes) et dirigez ces commentaires vers vous-même. Vous éviterez ainsi d'endommager davantage votre estime de soi par des pensées critiques et vous contribuerez à la renforcer.

5. Affirmez votre valeur réelle

