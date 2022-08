Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Consultation avec un Medium

On demande au medium autant que à une voyante des conseils en amours ! Sois galant. Méfiez-vous des femmes qui se disent indépendantes et émancipées, peut-être le sont-elles vraiment, mais même la féministe la plus convaincue aime qu'un homme lui ouvre la porte de la voiture, elles trouvent ce geste rétro mais de bon goût. Soyez donc un gentleman à la fois lorsque vous lui parlez et dans les petits gestes, comme lui offrir votre bras ou lui servir un verre, etc.

Certaines femmes sont très fragiles face à des épreuves telles qu'un examen ou un entretien important, mais ont souvent des réticences même dans les moments intimes. Montrez votre soutien total dans de tels cas. En effet, dans ces cas-là, vous devez rassurer votre partenaire, lui faire comprendre que vous êtes toujours à ses côtés, lui faire comprendre que vous êtes avec elle dans toutes les difficultés.

Une autre erreur à éviter est d'essayer de transformer votre femme à votre goût. En fait, il arrive souvent que les hommes essaient de modeler leur partenaire. Dans ce cas, si vous vouliez une femme différente, pourquoi l'avez-vous choisie ? Vous pouvez constater que vous l'aimez telle qu'elle est mais que parfois certaines de ses attitudes ne vous conviennent pas. Il faut savoir l'accepter, car on ne peut pas s'annuler pour les autres. Vous risquez d'avoir une femme que vous aimez mais qui ne s'aime pas elle-même.

Lorsqu'elle réussit un examen important ou qu'elle connaît un succès professionnel, soutenez-la et faites-lui sentir que vous êtes fier de ses progrès. Il est important pour elle de savoir que ses succès vous rendent heureux, vous rendent fier, lui font sentir que vous êtes là.



Les choses à ne jamais faire (pour lui)

Parmi les conseils à donner à un homme pour son histoire d'amour, qu'elle vienne de commencer ou qu'elle soit déjà datée, il ne faut jamais l'agresser, ni verbalement ni physiquement. Si vous vous disputez, essayez de lui faire comprendre votre opinion sans crier ou être agressif. Les femmes se souviennent de ces manières, elles restent imprimées et sont rarement effacées.



Abolissez toute forme de vulgarité envers une femme, elle vous marquera immédiatement. Nous ne parlons pas seulement de la vulgarité des mots, mais aussi de ces gestes pas très fins que vous faites souvent presque sans y penser. Pensez à tout ce que vous faites et dites lorsque vous êtes avec elle.

Une autre chose à abolir définitivement sont les comparaisons et les comparaisons. Si vous êtes avec elle, c'est sûrement parce qu'elle a quelque chose de plus que votre ex. C'est pourquoi il est préférable que vous ne fassiez pas la moindre comparaison entre les autres et elle. Les femmes n'aiment pas se sentir en compétition, et encore moins en concurrence avec d'autres personnes qu'elles ne connaissent même pas. Évitez les phrases telles que "mon ex ressentait la même chose que moi", car elle répondra peut-être "alors reprends ton ex".



Ne gaspillez pas le "je t'aime". Dans le sens où ce n'est certainement pas quelque chose à dire à quelqu'un que vous ne connaissez que depuis quelques jours. Si vous pensez que dire "Je t'aime" quelques jours après avoir fait connaissance est la bonne chose à faire pour la conquérir, vous avez tort. En fait, les femmes comprennent parfaitement si c'est un intérêt minime ou un intérêt fort qui justifie le verbe fatidique d'aimer. Si vous dites "Je t'aime" trop rapidement, elle pensera que vous n'êtes pas du tout honnête avec elle et que vous utilisez une astuce vieille comme le monde pour la conquérir.

N'oubliez pas qu'elle est avec vous mais qu'elle n'est pas à vous. Fondamentalement, vous ne devez pas être trop possessif envers elle. Elle n'est pas un objet en votre possession. Laissez-la libre de s'habiller comme elle le souhaite et de sortir avec les amis qu'elle veut. Ne l'étouffez pas et elle l'appréciera. Par exemple, ne l'empêchez pas de voir ses amis ou ses copines, vous n'êtes pas le seul.

Évitez absolument de laisser votre regard se poser sur autre chose ou quelqu'un d'autre lorsque vous êtes avec elle. Les femmes ont un radar spécial, elles captent la direction de votre regard et malheur à vous si elles interceptent que vous regardez une autre femme alors qu'elle vous parle de votre journée ou vous dit qu'elle est un peu déprimée.

Essayez d'être aussi sincère que possible avec elle, ne lui mentez pas, elle s'en rendra compte à la longue, aussi parce que si les femmes mentent mieux, les hommes se font vite prendre. Mieux vaut donc être honnête.

En plus de ne pas essayer de changer son caractère, vous devez également essayer de ne pas mettre trop de pression sur ses habitudes. Être avec vous ne doit pas signifier pour elle ne plus être avec ses amis, ne plus aller à la salle de sport ou supprimer ses loisirs.

Une autre chose à éviter est la critique de sa famille et de ses amis. N'oubliez jamais que les amis et la famille existaient avant vous et qu'ils seront toujours importants pour elle, donc si vous les critiquez, elle les défendra.



Conseils pour elle

Tout d'abord, les femmes doivent aussi être douces envers les hommes, pas de ton agressif et pas d'attitude qui pourrait irriter votre homme.

Essayez également de rester proche de votre partenaire, surtout dans les moments difficiles. Les hommes ont aussi des crises et se remettent facilement s'il y a une femme forte derrière eux. Alors montrez-lui toute votre compréhension et votre force d'âme en le soutenant.

Faites comprendre à votre partenaire qu'il est normal d'avoir des faiblesses et des insécurités. Montrez-lui de la compréhension, mais faites-lui aussi comprendre que ses faiblesses ne vous dérangent pas et qu'elles le rendent plus humain. Tu n'as pas envie d'être avec un super-héros, tu es heureuse avec un simple mortel !

Avant d'être son amant, soyez d'abord son ami. Écoutez-le quand il a des doutes, de la perplexité ou de la peine au travail, soyez là pour lui d'abord avec des conseils et ensuite avec votre présence.

Il est également important que les femmes ne se prennent pas au sérieux. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne pensent qu'à l'apparence physique ou qui n'ont pas d'arguments. Alors sois gentil, laisse sortir toute ta verve, fais-le rire.



Soyez une femme mais aussi un enfant. Faites une crise de colère de temps en temps ou faites la moue. C'est une attitude qui plaît beaucoup aux hommes, elle les trouble, car ils voient en vous à la fois de la puérilité et de l'éros.

Offrez-lui des surprises originales et organisez vos soirées de manière extravagante, vous l'étonnerez.

Laissez-le vous guider quand c'est nécessaire, mais ne le laissez jamais prendre la tête. Dans certaines occasions, il faut beaucoup de courage, il est donc bon d'être décisif dans ses choix.



josie bonet

