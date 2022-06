Covid-19 : le rebond épidémique en France est déjà là

Il faut indexer premièrement la tombée des masques. Alors que le port de masque n’est plus obligatoire dans certains lieux publics et certains transports en commun, on ne pensait pas que les populations l’abandonneraient aussi rapidement. Il était pourtant recommandé. On a très tôt relâché dans le respect des gestes barrières alors que le mode de contamination n’a pas changé.

A tous ses facteurs, il faut ajouter les conditions climatiques assez favorables avec les sous variants d’Omicron BA.4 et BA.5 très contagieux.