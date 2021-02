Covid: le variant britannique représente "jusqu'à 20% des infections de Paris"

"Nous avons les premiers résultats en région parisienne et ils ne sont pas bons", a déclaré à une radio locale Rémi Salomon, chef du groupe AP-HP de la commission médicale des hôpitaux parisiens.



"Nous étions à 6 à 7 % le 7 janvier, nous avons atteint 15 à 20 % la semaine dernière".



M. Salomon a averti que les mesures actuellement en place à Paris "ne seront pas suffisantes" et a suggéré d'introduire un nouveau verrouillage. S'adressant à la station de radio Franceinfo, le médecin a déclaré que les écoles devraient être fermées dans la capitale, ce qui permettrait à davantage de personnes de travailler depuis leur domicile. Il a ajouté que : "ce ne serait pas une mauvaise idée d'augmenter la durée des vacances scolaires".



M. Salomon a poursuivi en exprimant ses inquiétudes quant à une "accélération" du nombre de cas, avertissant que les personnes travaillant dans les hôpitaux étaient déjà "au bout du rouleau".



Le médecin a souligné que l'introduction d'un troisième verrouillage serait une décision très difficile à prendre. Il a ajouté que les Français seraient probablement "démoralisés" à l'idée d'une nouvelle série de restrictions. La nouvelle arrive quelques jours après que le ministre français de la santé Olivier Véran ait déclaré au journal français Le Journal du Dimanche que le pays "pourrait être en mesure d'éviter une nouvelle vague du virus".



Le gouvernement français est soumis à une pression croissante de la part des médecins et des scientifiques pour introduire de nouvelles restrictions ou un verrouillage du pays.