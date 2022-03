Crédit Sion Valais

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Quelles sont les conditions essentielles pour obtenir un prêt ? Qu'évaluent les banques et les institutions financières avant d'accorder un prêt ? Tout d'abord, les banques et les institutions financières vérifient que le demandeur remplit certaines conditions qui garantissent le remboursement dans les délais.







En général, l'objet d'un prêt est une dépense importante, comme l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, la rénovation d'une maison ou l'achat de meubles. Mais ces dernières années, la culture financière des Italiens a changé, et acheter avec un prêt est devenu une habitude, à tel point que les gens demandent maintenant un prêt même pour de petits montants et pour des raisons telles qu'un voyage ou des vacances, une dépense médicale, une opération chirurgicale ou des dépenses universitaires.



Conditions d'obtention d'un prêt



Si vous pouvez prétendre à un prêt, son obtention n'est pas aussi longue que celle d'une hypothèque.



Avant de demander un prêt, la banque ou l'intermédiaire financier évalue si le demandeur remplit certaines conditions essentielles qui garantissent, du moins sur le papier, que la somme pourra être remboursée à temps.



Les conditions d'obtention d'un prêt sont différentes selon le type de financement, et chaque banque a ses propres critères pour maintenir les défauts de paiement en dessous d'un certain niveau. Toutefois, il en existe trois essentielles qui doivent toujours être respectées : l'âge du demandeur, entre 18 et 70 ans (bien que certaines banques et sociétés de financement proposent des prêts pour les plus de 70 ans)

un revenu démontrable ;

