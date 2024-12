Crise en Géorgie : Les manifestations pro-UE s'intensifient, Bruxelles hausse le ton

L'avenir politique de la Géorgie reste incertain. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, avertit : "Le pays est au bord de l'implosion politique, et la situation devient chaque jour plus critique". Sans intervention de la communauté internationale ou compromis interne, la crise risque de s'enliser, menaçant la stabilité du pays et ses aspirations européennes.



Alors que la Géorgie se trouve à un carrefour crucial de son histoire, les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de cette nation caucasienne tiraillée entre ses aspirations européennes et son héritage post-soviétique.