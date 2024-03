Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Cryolipolyse, comment se passe une séance à Genève

La Cryolipolyse est une prestation de médecine esthétique à Genève de plus en plus connue. Sachez en plus en découvrant l'article de la Team My Beauty Clinic de Genève qui nous présente cette préstation !



Cryolipolyse est un traitement cosmétique approuvé par l’aurorité de santé publique pour réduire les cellules graisseuses dans différentes zones du corps, notamment :



• La Cryolipolyse pour le ventre,

• La Cryolipolyse pour les bras,

• La Cryolipolyse pour l'intérieur et l'extérieur des cuisses,

• La Cryolipolyse pour le cou,

• La Cryolipolyse pour les flancs,

• La Cryolipolyse pour les poignées d'amour,

• La Cryolipolyse pour le dos,

• La Cryolipolyse pour le bourrelet de banane.



Cryolipolyse dispose de différents applicateurs, spécifiquement conçus pour les différentes zones du corps à traiter. Qu'est-ce que la Cryolipolyse ? Le traitement consiste à geler de manière non invasive les cellules graisseuses qui se trouvent dans la couche sous-cutanée de la peau, c'est-à-dire le type de graisse qui se trouve juste sous la surface de la peau. Cryolipolyse pour le ventre Ces cellules graisseuses sont souvent plus difficiles à éliminer et peuvent apparaître sous forme de bourrelets, même si vous suivez un régime alimentaire et un programme d'entraînement sains. La Cryolipolyse est la procédure non invasive idéale pour réduire l'apparence de ces cellules graisseuses, chaque traitement réduisant de 25 % l'apparence des bourrelets tenaces. Bien que la Cryolipolyse soit un traitement très efficace pour réduire ces cellules graisseuses, il ne s'agit pas d'une procédure de perte de poids.



Comment fonctionne la Cryolipolyse ?



Même si vous êtes proche de votre poids cible, des poches de graisse tenaces peuvent encore être présentes, créant des bourrelets indésirables. Ces bourrelets de cellules graisseuses se trouvent généralement dans la région sous-cutanée, c'est-à-dire juste sous la surface de la peau. Il est beaucoup plus difficile d'éliminer la graisse dans cette zone particulière du corps, mais CoolSculpting est une procédure spécialement conçue pour cibler ces cellules adipeuses récalcitrantes. Le traitement utilise une méthode de réduction de la graisse approuvée par l’aurorité de santé publique , la cryolipolyse. Lorsque l'applicateur Cryolipolyse est appliqué sur la peau, il gèle les cellules graisseuses sous la surface sans affecter négativement le tissu à la surface de la peau. La congélation des cellules graisseuses entraîne leur destruction et, par conséquent, le corps est en mesure de métaboliser les cellules et de les éliminer de l'organisme. Ce processus est efficace pour "dégonfler" la zone, c'est-à-dire réduire les poches de graisse sous la surface de la peau, qui sont à l'origine des bourrelets tenaces. La technique Cryolipolyse est-elle efficace sur la graisse du ventre ? Oui ! CoolSculpting est incroyablement efficace pour la zone du ventre, et c'est en fait la zone du corps la plus populaire pour laquelle CoolSculpting est pratiqué. De nombreux patients se rendent à une première consultation avec un Dr Cryolipolyse en se demandant si CoolSculpting est vraiment efficace sur le ventre, et c'est compréhensible ; il est difficile de croire qu'une technologie puisse exister pour éliminer réellement les cellules graisseuses à partir de traitements ciblés. Le traitement utilise le processus de cryolipolyse, qui cible et gèle les cellules graisseuses à l'aide d'un applicateur sous vide. Il existe une variété de machines Cryolipolyse portables conçues pour cibler les zones de graisse corporelle récalcitrantes. Pour plus d'informations sur l'applicateur le mieux adapté à vos zones de graisse cibles, vous pouvez consulter une page sur les applicateurs.

La cryolipolyse repose sur le principe scientifique selon lequel les cellules adipeuses gèlent à une température plus élevée que les autres cellules du corps, et ces cellules adipeuses gelées peuvent ensuite être décomposées par le système lymphatique, débarrassant ainsi le corps des graisses tenaces pour de bon. CoolSculpting permet souvent aux patients d'obtenir les résultats souhaités dès le premier traitement, car les cellules adipeuses mortes continuent d'être métabolisées pendant plusieurs semaines après le traitement. Il est important de noter que la Cryolipolyse ne remplace pas la perte de poids. La méthode Cryolipolyse est conçue pour éliminer les cellules graisseuses, mais les résultats peuvent être amoindris si les patients augmentent fortement leur poids après le traitement, car la Cryolipolyse ne peut pas se substituer à un mode de vie sain. Quel est le processus de Cryolipolyse pour la réduction de la graisse ? Le processus de traitement Cryolipolyse pour le ventre et d'autres zones du corps commence par une consultation. Des photographies médicales des différentes zones de traitement de votre corps sont réalisées pour votre dossier médical personnel et votre poids est documenté. Les différents applicateurs sont ensuite utilisés pour déterminer la taille qui convient le mieux pour réduire les bourrelets de graisse tenaces. On vous remettra une évaluation écrite des zones à traiter et un plan de traitement complet qui vous permettra d'obtenir les résultats idéaux de Cryolipolyse . La durée de chaque séance de Cryolipolyse , le nombre d'applicateurs nécessaires et le prix de chaque séance de traitement seront indiqués afin que vous puissiez programmer correctement votre traitement Cryolipolyse .

Pour de nombreux patients, une seule procédure est nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. D'autres patients peuvent avoir besoin de plusieurs séances ou de plusieurs applicateurs pour obtenir les résultats esthétiques souhaités. Au cours de la procédure, un applicateur manuel est appliqué sur la partie supérieure, moyenne ou inférieure de l'abdomen, en fonction de la zone du corps à traiter. Certains patients ressentent un léger pincement ou une gêne pendant les premières minutes du traitement, car l'applicateur "gèle" la zone à traiter. Une fois la peau acclimatée, les patients peuvent s'asseoir confortablement pendant le reste du traitement, dont la durée peut varier. est un traitement cosmétique approuvé par l’aurorité de santé publique pour réduire les cellules graisseuses dans différentes zones du corps, notamment :• Lapour le ventre,• Lapour les bras,• Lapour l'intérieur et l'extérieur des cuisses,• Lapour le cou,• Lapour les flancs,• Lapour les poignées d'amour,• Lapour le dos,• Lapour le bourrelet de banane.dispose de différents applicateurs, spécifiquement conçus pour les différentes zones du corps à traiter.Le traitement consiste à geler de manière non invasive les cellules graisseuses qui se trouvent dans la couche sous-cutanée de la peau, c'est-à-dire le type de graisse qui se trouve juste sous la surface de la peau.Ces cellules graisseuses sont souvent plus difficiles à éliminer et peuvent apparaître sous forme de bourrelets, même si vous suivez un régime alimentaire et un programme d'entraînement sains.est la procédure non invasive idéale pour réduire l'apparence de ces cellules graisseuses, chaque traitement réduisant de 25 % l'apparence des bourrelets tenaces. Bien que lasoit un traitement très efficace pour réduire ces cellules graisseuses, il ne s'agit pas d'une procédure de perte de poids.Comment fonctionne laMême si vous êtes proche de votre poids cible, des poches de graisse tenaces peuvent encore être présentes, créant des bourrelets indésirables. Ces bourrelets de cellules graisseuses se trouvent généralement dans la région sous-cutanée, c'est-à-dire juste sous la surface de la peau. Il est beaucoup plus difficile d'éliminer la graisse dans cette zone particulière du corps, mais CoolSculpting est une procédure spécialement conçue pour cibler ces cellules adipeuses récalcitrantes. Le traitement utilise une méthode de réduction de la graisse approuvée par l’aurorité de santé publique , la cryolipolyse. Lorsque l'applicateurest appliqué sur la peau, il gèle les cellules graisseuses sous la surface sans affecter négativement le tissu à la surface de la peau. La congélation des cellules graisseuses entraîne leur destruction et, par conséquent, le corps est en mesure de métaboliser les cellules et de les éliminer de l'organisme. Ce processus est efficace pour "dégonfler" la zone, c'est-à-dire réduire les poches de graisse sous la surface de la peau, qui sont à l'origine des bourrelets tenaces.Oui ! CoolSculpting est incroyablement efficace pour la zone du ventre, et c'est en fait la zone du corps la plus populaire pour laquelle CoolSculpting est pratiqué. De nombreux patients se rendent à une première consultation avec un Dr Cryolipolyse en se demandant si CoolSculpting est vraiment efficace sur le ventre, et c'est compréhensible ; il est difficile de croire qu'une technologie puisse exister pour éliminer réellement les cellules graisseuses à partir de traitements ciblés. Le traitement utilise le processus de cryolipolyse, qui cible et gèle les cellules graisseuses à l'aide d'un applicateur sous vide. Il existe une variété de machinesportables conçues pour cibler les zones de graisse corporelle récalcitrantes. Pour plus d'informations sur l'applicateur le mieux adapté à vos zones de graisse cibles, vous pouvez consulter une page sur les applicateurs.La cryolipolyse repose sur le principe scientifique selon lequel les cellules adipeuses gèlent à une température plus élevée que les autres cellules du corps, et ces cellules adipeuses gelées peuvent ensuite être décomposées par le système lymphatique, débarrassant ainsi le corps des graisses tenaces pour de bon. CoolSculpting permet souvent aux patients d'obtenir les résultats souhaités dès le premier traitement, car les cellules adipeuses mortes continuent d'être métabolisées pendant plusieurs semaines après le traitement. Il est important de noter que lane remplace pas la perte de poids. La méthodeest conçue pour éliminer les cellules graisseuses, mais les résultats peuvent être amoindris si les patients augmentent fortement leur poids après le traitement, car lane peut pas se substituer à un mode de vie sain.Le processus de traitementpour le ventre et d'autres zones du corps commence par une consultation. Des photographies médicales des différentes zones de traitement de votre corps sont réalisées pour votre dossier médical personnel et votre poids est documenté. Les différents applicateurs sont ensuite utilisés pour déterminer la taille qui convient le mieux pour réduire les bourrelets de graisse tenaces. On vous remettra une évaluation écrite des zones à traiter et un plan de traitement complet qui vous permettra d'obtenir les résultats idéaux de. La durée de chaque séance de, le nombre d'applicateurs nécessaires et le prix de chaque séance de traitement seront indiqués afin que vous puissiez programmer correctement votre traitementPour de nombreux patients, une seule procédure est nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. D'autres patients peuvent avoir besoin de plusieurs séances ou de plusieurs applicateurs pour obtenir les résultats esthétiques souhaités. Au cours de la procédure, un applicateur manuel est appliqué sur la partie supérieure, moyenne ou inférieure de l'abdomen, en fonction de la zone du corps à traiter. Certains patients ressentent un léger pincement ou une gêne pendant les premières minutes du traitement, car l'applicateur "gèle" la zone à traiter. Une fois la peau acclimatée, les patients peuvent s'asseoir confortablement pendant le reste du traitement, dont la durée peut varier.



My Beauty Clinic

Lu 51 fois









Flashback : < > Epilation laser définitive : Faire une séance Liposuccion de la silhouette : Faire l'opération en Suisse Cryolipolyse silhouette et corps : Faire une séance à Genève Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique