Déclaration de politique générale du Premier Ministre Edouard Philippe

ENTRÉE EN MATIÈRE

Nous sommes au Gouvernement depuis deux ans et il y a toujours urgence. Je remercie les députés pour le travail qu’ils ont accompli. Le chômage est au plus bas depuis dix ans, etc.

Nous avons eu à prendre des décisions impopulaires pour libérer les forces de notre pays et j’en prends ma part.

La colère de novembre 2018 nous était adressée à nous, les politiques. Une piqûre de rappel pour plus de travail et plus de justice sociale. Aujourd’hui, nous entamons une démarche radicalement différente: constance et cohérence en seront les maîtres mots. La modernité et les idées proviendront du travail et faut donc le récompenser.

L’engagement partisan : les cultures de gauche, de droite et du centre n’ont pas disparu. Mais elles ne suffisent pas à nourrir le débat politique. Nous devons dépasser les clivages, nous rassembler pour affronter les défis de notre planète.



ACTE II DU QUINQUENNAT

1°) Ambition écologique : plus personne n’a aujourd’hui le monopole du Vert. Les dérèglements climatiques, la pollution et les menaces à la biodiversité sont mondiales.

Pollution : L’industrie, les sciences nous permettent de croire possible un nouveau modèle économique qui ne polluera pas les générations à venir. Dans ce 12 prochains mois, il y aura accélération écologique : deux projets de lois sur la production d’énergie plus propre et la baisse de la pollution due au transport.

Énergie éolienne au large de Dunkerque. Contrats de transition écologique finalisés en 2022, notamment à Gardanne. Crédit d’impôt de transition énergétique à transformer en un outil plus vaste et accessible à ceux qui en ont besoin. Hommage à Jean-Louis Borlo « en son temps ».



Gaspillage : Suppression des produits en plastique jetable seront bannis de l’Administration dès l’année prochaine. Discussions avec les collectivités locales pour généraliser l’usage exclusif du plastique recyclé



PAC: tout réorganiser et négocier avec la Commission européenne.

Les Français devraient être les premiers acteurs de la transition écologique. Participation des Français aux réformes nécessaires. Qioi qu’il en soit, devenir écologiques sans mettre en peine l’emploi en France.



Justice sociale : c’est aussi de l’écologie. Le chômage de masse touche encore un ombre considérable de personnes et même de territoires. Nous avons travaillé pour proposer de nouvelles formations qualifiantes, notamment. Nous devons finaliser avec la réforme de l’assurance sociale avec notamment l’instauration d’un bonus/malus pour les recours trop fréquents aux contrats cours, faire en sorte que le travail rapporte plus que chômage, donner accès à l’assurance chômage aux démissionnaires et travailleurs indépendants, mettre en place la dégressivité des aides perçues pour les personnes bénéficiant des aides les plus élevées. Une nouvelle baisse d’impôts pour les tranches moyennes.

Le système de santé : une grande loi de transformation ; « nous serons au rendez-vous ». En attendant, les professionnels de santé sont priés de s’organiser pour passer l’été.

Nous préparons le futur revenu universel d’activité, il est en cours d’étude : un projet de loi sera présenté courant 2020.