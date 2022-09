Publicité en Une Dépannage chaudière à Condensation Paris, prix, devis, tarif Le dépannage des chaudière à condensation est complexe ! Gilbert plombier parisien expert nous partage son expérience !







Il existe de nombreux appareils sur le marché pour amener de l'eau chaude aux installations sanitaires de nos maisons. Dans ce cas, nous allons parler du chauffe-eau à gaz à condensation : qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages ?



Chauffe-eau à gaz à condensation à faible consommation d'énergie

Lorsque l'on parle de chauffe-eau à gaz à condensation, la première chose qui nous vient à l'esprit est certainement un autre type d'appareil dont nous avons encore plus entendu parler ces derniers temps, étant donné les incitations fiscales qui y sont liées. Nous parlons, comme les plus avertis l'auront déjà compris, de chaudières à condensation à gaz, des systèmes qui s'inscrivent dans la possibilité d'optimiser leur achat lorsqu'ils sont installés dans nos maisons, étant donné les économies d'énergie - et par conséquent aussi économiques - générées par le potentiel d'un tel dispositif. Pour ceux qui ne se souviennent pas du fonctionnement des chaudières à condensation, résumons brièvement les principales différences par rapport aux chaudières traditionnelles : ceux qui choisissent un système à "condensation" peuvent en effet profiter d'une chaudière - ou dans ce cas d'un chauffe-eau - qui fonctionne à des températures plus basses et avec une réutilisation intelligente de l'énergie générée en chauffant d'abord l'eau. En d'autres termes, les fumées générées par la combustion entre le gaz et l'air de combustion sont refroidies et condensées, de sorte que leur énergie latente peut être utilisée pour l'eau entrante, qui, à ce stade, "commence son cycle" à partir d'une température plus élevée, économisant ainsi l'énergie utilisée au point de sortie. En ce qui concerne le cas spécifique du chauffe-eau à gaz à condensation, nous parlons de l'eau qui sera utilisée à des fins sanitaires : il est donc possible d'économiser et d'optimiser l'énergie dans cette zone de la maison, afin de la rendre plus efficace, et pas seulement en ce qui concerne l'isolation et le chauffage général des pièces.



Chauffe-eau et énergies renouvelables : quel lien peut-il y avoir ?

Il peut y avoir un lien entre les chauffe-eau à gaz à condensation - c'est-à-dire un appareil qui, par rapport aux appareils classiques, présente déjà une économie d'énergie de départ plus élevée - et les énergies renouvelables. Un exemple ? Le chauffe-eau innovant Infinity peut être connecté à des systèmes solaires thermiques - c'est-à-dire des panneaux qui exploitent l'énergie solaire pour chauffer l'eau destinée à un usage intérieur uniquement - ce qui rend l'appareil encore plus efficace. L'optimisation, dans ce cas, est encore plus fine puisque le dispositif ne se met en marche que si la température du liquide entrant est inférieure à la température préréglée dans les télécommandes du chauffe-eau.

Gilbert Plombier de Paris



