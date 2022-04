Dépannage informatique Fribourg - Service rapide et efficace

Problème de connectivité, qui tend à se résoudre avec le temps ;

Un problème de serveur, qui tend également à se résoudre de lui-même (éventuellement envoyer un rappel à l'hébergement)

Compte de messagerie qui n'a pas été configuré correctement, pour diverses raisons (il est préférable de le signaler à l'hébergement)

Le mot de passe de l'e-mail est incorrect, vérifiez que vous l'avez saisi correctement.

Trop de tentatives consécutives d'accès à l'e-mail qui ont conduit au bannissement automatique de votre adresse IP ; dans ce cas, attendez au moins 15 minutes et réessayez.

le service n'est pas réellement disponible (rapport à l'hébergement) ; il reste la trace d'une ancienne installation, ce qui empêche le script d'auto-installation de fonctionner correctement ; dans certaines circonstances, il se peut que WordPress soit déjà installé, auquel cas il n'y a rien à faire. D'autre part, il se peut qu'une ancienne installation incomplète ait été laissée derrière, et qu'elle doive être complètement supprimée pour vous permettre de l'installer dans l'espace web qui doit être vidé ; Le service n'est actuellement pas actif en raison d'un problème technique (à signaler à la société d'hébergement).

Comment gérer plusieurs domaines sur le même compte ?

ils sont appelés comptes multi-domaines ;

ils sont appelés comptes revendeurs ;

ils sont appelés serveurs dédiés ;

ils indiquent dans la description du service qu'ils permettent de gérer plus d'un domaine ;

À l'heure actuelle, la grande majorité des services d'hébergement, même les plans d'hébergement ultra bon marché, ont tendance à proposer des courriers électroniques personnalisés au nom de votre domaine : avoir quelque chose comme info@votresite.ch après tout, est très professionnel et qualifiant, mais cela peut poser un certain nombre de problèmes.Lorsque le courriel d'hébergement ne fonctionne pas, les causes les plus courantes sont les suivantes :Pour tester le fonctionnement de l'e-mail sur le domaine (esempio@miodominio.it) : essayez de vous envoyer un e-mail de test, et essayez également d'écrire à l'adresse en question pour voir si elle reçoit correctement le courrier.Comment installer WordPress / Joomla ! ou d'autres CMS ou scripts ?De nombreux services d'hébergement sont vendus avec l'idée de faciliter l'installation de CMS tels que WordPress ; dans ce cas, l'installation sera guidée, et vous pourrez la faire directement depuis le panneau de gestion (celui mentionné ci-dessus) de votre service d'hébergement. Il existe des services de toutes sortes qui soutiennent cette démarche de différentes manières, et il n'est peut-être même pas utile de les énumérer tous.En général, cependant, chaque hébergement à sa procédure pour faire l'auto-installation du CMS, et sont tous très faciles à effectuer.Si vous avez des problèmes avec cette installation, la plupart du temps, cela peut être déterminé par le fait que :Ce type de problème est souvent lié à une limitation de nombreux plans d'hébergement : en effet, beaucoup d'entre eux permettent la configuration d'un seul domaine et, au maximum, d'un nombre limité de sous-domaines. Pour faire fonctionner plusieurs domaines sur le même compte, il faudrait, du moins en théorie, obtenir un serveur dédié : toutefois, dans la pratique, cela n'est pas nécessaire car des formules d'hébergement VPS (Virtual Private Server) et mutualisé ont été créées qui permettent de configurer plus d'un domaine sur le même compte et de les gérer indépendamment.Ce type de plan d'hébergement se présente sous plusieurs formes :Les services d'hébergement ont donc tendance à ne donner la possibilité de configurer plus d'un domaine que sur les hôtes les plus avancés (c'est-à-dire les plus chers).