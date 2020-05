Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Développer son entreprise Développer son entreprise ne se fait pas par hasard et sans réfléchir ! Notre article conseil vous aidera à mieux comprendre comment développer une entreprise.







Comme nous l'avons vu, contrairement à la perception courante, faire des affaires ne signifie pas seulement avoir une bonne idée et trouver les ressources économiques pour la réaliser : le jeu (et le difficile) consiste à mettre en pratique l'idée commerciale. La création d'une entreprise n'est donc pas du tout facile et suppose une approche de base correcte.



Dans ce billet, nous aimerions donner quelques indications utiles pour "s'attaquer au problème".

Comment concevoir une entreprise



Une première activité, souvent sous-estimée, est l'analyse de la faisabilité du projet.



Cela ne concerne pas seulement l'étude du marché de référence : qui sont mes clients potentiels, qui sont mes concurrents directs et indirects, quel modèle commercial est appliqué, etc... Mais aussi la vérification de toute limite légale ou réglementaire



L'idée, en fait, pourrait aussi être ingénieuse, mais elle pourrait être interdite par la loi, ou ne pas être expressément réglementée (le cas d'Uber vous dit-il quelque chose ?). Des discours similaires peuvent concerner des questions fiscales (rappelez-vous le cas des cigarettes électroniques, initialement non taxées comme le tabac).



Deuxièmement, il est nécessaire d'examiner en détail tous les éléments nécessaires pour fabriquer le produit/service et le vendre sur le marché :



Quelle est la valeur de mon produit ? Quels sont les besoins des clients que vous pouvez satisfaire ?

Quelles sont les ressources nécessaires pour fabriquer le produit ?

Quelles sont les activités nécessaires pour fabriquer le produit ? Quels partenaires peuvent m'aider ?



Ensuite, vous devez vous identifier :



Le groupe cible (c'est-à-dire les catégories de clients auxquelles mon produit/service est destiné) ;

les canaux de vente (magasins, agents, etc.) et tout réseau de vente à utiliser ;

ainsi que les outils nécessaires au démarrage et au maintien de la relation avec les clients.



Ensuite, il est nécessaire d'énumérer et d'examiner les coûts liés au projet (pour les ressources et les activités de production, pour les activités de communication et de marketing, pour les activités comptables et juridiques, etc.)



Enfin, il est nécessaire d'étudier les sources de revenus possibles, la stratégie de tarification, les compensations possibles des activités collatérales et connexes, etc.



En d'autres termes, il est nécessaire de remplir ce que nous pouvons appeler la "shopping list", c'est-à-dire la liste des ingrédients pour réaliser le projet : pour ceux qui le connaissent, les éléments énumérés ci-dessus sont les 9 blocs du canevas du modèle d'entreprise (qui est un outil très utile pour tout entrepreneur potentiel).

Les compétences nécessaires et l'équipe du projet



De l'analyse décrite ci-dessus devrait également émerger l'éventuel besoin de recevoir un soutien pour les activités que le nouvel entrepreneur ou les fondateurs de l'entreprise n'ont pas ; cela concerne généralement les questions suivantes



Compétences juridiques

Compétences financières

Compétences en communication et en marketing



Mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres (compétences numériques, médias sociaux, etc.). Il conviendra donc d'examiner s'il faut confier certaines tâches à des consultants externes (par exemple, la comptabilité, la rédaction de contrats, etc.) ou s'il faut essayer d'ajouter de nouveaux membres à l'équipe.



Cette dernière option est certainement préférable si les compétences en question sont stratégiques pour le développement du projet : par exemple, dans le cas du développement d'une plate-forme numérique, il serait souhaitable d'avoir des professionnels ayant des compétences informatiques "à domicile" (c'est-à-dire parmi les fondateurs de l'entreprise).

Création de l'entreprise et démarrage de l'activité



Si toutes les étapes précédentes ont été menées à bien, l'équipe du projet sera confrontée à la nécessité de créer officiellement la société (voir ici le guide de la forme juridique la plus appropriée).



Pour commencer à fonctionner, enfin, la société aura besoin de quelques outils minimums, que nous pourrions définir comme "kit de démarrage" (et sur lesquels nous donnerons plus de détails dans un prochain article) :



contrat de vente ;

contrat de travail pour les collaborateurs/employés ;

contrat d'agence et/ou contrat d'agent commercial pour le réseau commercial ;

conseil en comptabilité ;

compte bancaire et/ou paypal pour effectuer et recevoir des paiements.



À ces outils s'ajoutent souvent de nombreux autres (bureau/bureau physique, également en co-travail) ; site web et politique de confidentialité associée ; outils de marketing en ligne ; éventuelle plate-forme de commerce électronique (avec contrats connexes, etc.).



À partir de ce moment, nous commencerons à prendre les choses au sérieux, nous commencerons les obligations (et les dépenses) et nous pourrons enfin vérifier la qualité et la rentabilité du projet.

En conclusion



Pour récapituler, pour créer une entreprise, vous devez suivre les étapes suivantes :



Élaborer l'idée commerciale et vérifier sa faisabilité ;

Développer les principaux éléments du projet (compilation de la "liste de courses" ou du canevas du modèle commercial) ;

Identifier les compétences nécessaires pour le projet et éventuellement les intégrer dans l'équipe ;

Créer la société et rédiger les premiers contrats.



Jusqu'au point n. 3, l'entrepreneur ou l'équipe peut renoncer, s'il se rend compte qu'il n'y a pas de conditions préalables (juridiques ou commerciales) pour réussir (évidemment sur la base d'une analyse "théorique"), sans engager de dépenses importantes et sans contraintes formelles.



Après la création de l'entreprise... Le retour en arrière est plus difficile et plus coûteux. Il est donc utile de faire tout le travail préliminaire avec le maximum d'engagement, pour éviter de se lancer dans des projets qui pourraient s'avérer difficiles à rentabiliser.



Echouer est certainement utile pour apprendre et s'améliorer (nous en parlerons mieux à l'avenir), mais il est bon de le faire au moindre coût possible !





Josie Bonnet

















