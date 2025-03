Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Epilation laser toutes les réponses par JMM esthétique L’épilation laser chez JMM Esthétique se déroule en plusieurs étapes précises pour garantir une efficacité optimale et un maximum de confort. Voici en détail le processus :

1. Consultation préalable

Avant de commencer le traitement, une première consultation est réalisée afin de :

✔ Analyser votre type de peau et de poil (plus le poil est foncé, plus le laser est efficace).

✔ Déterminer si vous êtes un bon candidat (certaines contre-indications existent, comme une exposition récente au soleil).

✔ Établir un protocole personnalisé, en fonction de la zone à traiter et de la densité de vos poils.

✔ Réaliser un test laser sur une petite zone pour observer la réaction de la peau et ajuster les paramètres si nécessaire.

2. Préparation avant la séance Quelques règles à suivre avant la séance :

🔹 Rasage de la zone concernée 24 à 48 heures avant le traitement (éviter l’épilation à la cire ou à la pince).

🔹 Pas d’exposition au soleil ni d’UV artificiels au moins deux semaines avant.

🔹 Pas d’application de crème, huile ou déodorant sur la zone le jour de la séance.

3. Déroulement de la séance d’épilation laser 🔹 Installation et protection Le patient est allongé sur une table de traitement. Des lunettes de protection spécifiques sont fournies pour protéger les yeux du faisceau laser.

🔹 Réglages personnalisés du laser Le praticien ajuste les paramètres du laser en fonction de votre peau et de vos poils. Certains lasers utilisent un système de refroidissement pour minimiser l’inconfort.

🔹 Application du laser Le praticien passe la pièce à main du laser sur la zone à traiter.

La lumière du laser est absorbée par la mélanine du poil, transformée en chaleur et détruisant ainsi le bulbe pileux.

Une sensation de picotements ou de chaleur peut être ressentie, mais la technologie récente permet de réduire l’inconfort grâce à un air froid pulsé. 🔹 Durée de la séance ⌛ La durée varie selon la zone traitée :

✔ Petites zones (lèvres, aisselles) : 5 à 15 minutes.

✔ Zones moyennes (bras, jambes, maillot) : 20 à 45 minutes.

✔ Zones plus grandes (torse, dos) : 45 minutes à 1 heure.

4. Après la séance : soins et recommandations Après la séance, il est possible de ressentir :

✅ De légères rougeurs et gonflements, qui disparaissent en quelques heures.

✅ Une sensation de chaleur similaire à un coup de soleil léger.

🔹 Soins à suivre après la séance :

✔ Appliquer une crème hydratante ou apaisante (type aloe vera ou Bepanthen).

✔ Éviter toute exposition au soleil pendant au moins 2 semaines.

✔ Ne pas arracher les poils traités, ils tomberont naturellement après 10 à 15 jours.

✔ Éviter les activités sportives intenses, hammams et saunas pendant 48h.

5. Résultats et nombre de séances nécessaires 💡 Pourquoi plusieurs séances ?

Le laser ne cible que les poils en phase de croissance (anagène). Comme tous les poils ne sont pas en croissance en même temps, plusieurs séances sont nécessaires pour un résultat optimal.

📅 Fréquence et nombre de séances :

6 à 10 séances en moyenne, espacées de 4 à 8 semaines selon la zone.

en moyenne, espacées de selon la zone. Après chaque séance, 10 à 20% des poils traités disparaissent définitivement. ⚡ Résultats attendus :

Après 3 à 4 séances , la repousse est plus lente et les poils plus fins.

, la repousse est plus lente et les poils plus fins. Après 6 à 8 séances , 80 à 90% des poils sont éliminés durablement .

, . Une séance d’entretien annuelle peut être recommandée pour maintenir le résultat. 6. Pourquoi choisir JMM Esthétique pour l’épilation laser ? ✅ Utilisation d’un laser de dernière génération, adapté à tous les types de peau.

✅ Séances personnalisées en fonction de votre carnation et de la zone traitée.

✅ Traitement supervisé par des professionnels, garantissant sécurité et efficacité.

✅ Un protocole adapté aux hommes et aux femmes, avec des résultats visibles dès les premières séances.

L’épilation laser chez JMM Esthétique est une solution efficace et progressive pour se débarrasser durablement des poils indésirables. Les résultats sont visibles dès les premières séances et s’améliorent au fil du traitement. En suivant les recommandations avant et après la séance, vous optimisez vos chances d’obtenir une peau lisse et nette sur le long terme.









