Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 6 Dia 2

Primeira parte da corrida:

Kusznierewicz POL está presente, mas é Paul Cayard, que consegue estar na 1ª posição. Robert Scheidt está no segundo lugar atrás. Os veleiros realmente têm um lindo visual que o youtube ao vivo pode transmitir com grande intensidade. Robert Scheidt começa a perder velocidade, Paul Cayard ainda é o primeiro e Ben Saxton GBR tenta um avanço e é apenas um metro Paul Cayard, o americano. Mark Mendelblatt USA começa a recuperar seu ritmo na corrida! Robert Scheidt recua de repente.

Grande ação em progresso: Paul Cayard, o americano e Ben Saxton, os britânicos estão empatados na 1ª posição em alguns metros. Diego Negri quer o seu lugar, ele é de 3 a 8 metros! Diego Negri passa em 2º lugar com panache!



Segunda parte da corrida: Ben Saxton está ultrapassado. Diego Negri ITA continua pressionando Paul Cayard, EUA. Ele fica mais perto ainda está a 4 metros do 1 º Paul Cayard. Que pressão do italiano! O Kusznierewicz polonês ainda bem ido agora está muito atrasado! Ação forte: Ben Saxton, o britânico retorna e pressiona Diego Negri ITA para o segundo lugar. Ele passou por Diego Negri. Estamos aqui neste momento da corrida para a 2ª Perna:

1. Paul Cayard, EUA

2. Ben Saxton GBR

3. Diego Megri ITA

4. Mark Mendelblatt EUA

Mark Mendelbatt ganha o pódio.

George Szabo várias vezes vencedor da America's Cup tenta um avanço! Diego Negri derrota Ben Saxton para o 2º lugar. O italiano quer ganhar! Pepper, o australiano, está tentando apertar as cartas. Loof the Swede vem interferir nos primeiros 5. Ben Saxton GBR ainda é o primeiro e não pode ser abordado pela horda das Estrelas que quer seu primeiro lugar. Mark Mendeblatt USA perde muito terreno!



Terceira parte da corrida: Olezza, o argentino também tenta seu avanço! A imagem de uma horda de Vikings pronta para qualquer coisa que venha primeiro parece apropriada! 3ª etapa:

1. Diego Negri ITA

2. Ben Saxton GBR

3. Freddy Loof SWE

4. Paul Cayard, EUA

5. Olezza ARG

6. Pepper NZL

Diego Negri sempre primeiro dá uma grande impressão de poder e vontade!

O título do campeão olímpico Paul Goodison GBR ainda está muito atrasado! Diego Negri se apega como um louco ao seu primeiro lugar. Ben Saxton fica a 15 metros de distância. Freddy Loof SWE o ultrapassa na 2ª posição. Paul Cayard 3º adereços também.



Quarta parte da corrida:

A ultrapassagem: Paul Cayard faz uma façanha e chega na 1ª posição à frente de Diego Negri, que fica a 36 metros do americano. Muito ruim sentimos que este é o ponto de viragem da corrida. George Szabo, o americano tenta novamente agitar as cartas com um avanço, mas isso não dura. Paul Goodison volta ao 7º lugar. Mark Mendelblatt, grande ator das duas primeiras corridas, é 4º.

A atmosfera é eletrizante e a escrita está nervosa. Nós realmente apreciamos a corrida de Diego Negri e vemos o quanto você tem que ser regular nesta competição para esperar conquistá-la.

Ataque: Ben Saxton ultrapassa Diego Negri para o 2º lugar. O italiano desmorona no final após uma esplêndida corrida.

Resultado final da 6ª corrida:

1. Paul Cayard, EUA

2. Ben Saxton GBR

3. Mark Mendelblatt EUA

4. George Szabo EUA

5. Diego Negri ITA