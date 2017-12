Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 3 Dia 2

17:10: Robert Scheidt BRA é 7º, Paul Cayard EUA está à frente de Mateusz Kusznierewicz POL e Diego Negri ITA. O italiano parece particularmente bem motivado para lutar. Ele é um especialista da Stars Sailors League na qual ele sempre esteve muito bem colocado. Paul Goodison GBR parece ausente dos debates desta corrida inicial.

17:13: Diego Negri ITA acabou de passar por Mateusz Kusznierewicz POL e Paul Cayard, EUA, e está na liderança. Na verdade, nos sentimos prontos para escrever tudo. Robert Scheidt foi 5º na frente de Franck Cammas FRA!

17:14: Fredrik Loof acabou de encontrar-se na 2ª posição! Não subestime o sueco que foi campeão olímpico. Ele é um bom estrategista. Robert Scheidt, a lenda acabou de passar por Mateusz Kusznierewiczet e encontra-se 4

17:15: Diego Negri, Fredrik Loof e Paul Cayard estão lado a lado em uma corrida tensa onde os três podem vencer.

17:16: Loick Peyron, a lenda francesa está na 20ª posição, a 60 m da liderança da corrida.

Robert Scheidt perdeu apenas 2 posições e acaba em 6.

17:17: Torben Grael está na 17ª posição atrás do francês Jonathan Lobert. O Torpedo parece estar completamente ausente dos debates. Estamos esperando vê-lo.

17:18 Paul Cayard, Fredrik Loof, Diego Negri, Franck Cammas e Robert Scheidt para os primeiros 6.

Paul Goodison é o 23, nós realmente não esperávamos tão baixo depois de duas primeiras corridas excepcionais vividas ontem!



MARCA 1: Paul Cayard 13:40

Diego Negri: +0: 03

Fredrik Loof: +0: 07

George Szabo: +0: 11

Franck Cammas: +0: 17

...

Robert Scheidt é 14º: +0: 45

George Szabo EUA é uma pequena surpresa nesta fase da competição porque não a vimos ontem nas duas primeiras corridas!



17:21: O líder da corrida: Paul Cayard e Diego Negri estão 20m à frente de Fredrik Loof (3º)

Robert Scheidt parece ter algumas dificuldades, ele é 23º com 200 metros atrás

17:22: Robert Scheidt é o passado 20, mas não consegue recuperar o atraso.

Paul Goodison é 23º ...

17:24: A câmera de Facundo Olezza, o argentino, nos mostra os esforços que ele faz para sair do 11º lugar. Sua equipe e o único representante da Argentina.



17:28 Grande batalha na liderança! Nós vemos Diego Negri o italiano que tenta pegar os 15m que o separa do americano Paul Cayard. Você verá na MARCA 2 que Diego Negri é realmente duas ondas de Paul Cayard.



MARCA 2:

Paul Cayard 23:55

Diego Negri: +0: 01

Fredrik Loof: +0: 14

George Szabo: +0: 24

Franck Cammas: +0: 28

..

13: Mark Mendelblatt: +1: 09

16: Paul Goodison: +1: 18

18: Loick Peyron: +1: 23

19: Robert Scheidt: +1: 28



Os atletas que dominaram as duas primeiras corridas estão muito atrasados hoje nesta fase da competição.



17:33 Nesta fase da corrida, não acreditamos na recuperação de Robert Scheidt (ele tem 18º com atraso de 180 m)

17:34 Pensamos que acabou para o argentino Facundo Olezza, ele se encontra no último com mais de 900m de atraso (ele perde 20m / s). Isso apesar dos grandes esforços alguns minutos antes.

17:35: Fredrik Loof mantém seu ritmo (30m) e fica na 3ª posição

17:36: Robert Scheidt mordiscou lugares pouco a pouco, ele é 14º com uma distância de 160 m separando-o do primeiro.

17:37: Paul Cayard e Diego Negri lutam pelo primeiro lugar. É lindo ver que temos calafrios!

17:38: O francês Xavier Rohart está na 8ª posição!

17:39: O argentino Facundo Olezza, que ficou a mais de um quilômetro por trás dele, chegou na 13ª posição, com 160 m de atraso. Como ele fez isso?

17:40: O líder da corrida ainda é composto de Paul Cayard dos Estados Unidos, Diego Negri da Itália, Fredrik Loof da Suécia de George Szabo, Franck Cammas, Ben Saxton, Philipp Buhl e Xavier Rohart

Os 2 brasileiros Robert Scheidt e Torben Grael são 13º



MARCA 3:

Paul Cayard: 36:13

Diego Negri: +0: 10

Fredrik Loof: +0: 26

George Szabo: +0: 32

Franck Cammas: +0: 43

...

12: Paul Goodison: +1: 27



Chegamos na perna final



17:45: Paul Cayard não coloca a pressão e sempre fica à frente de Diego Negri (32m) e Fredrik Loof (69m)

17:47: A americana Mark Mendelblatt está na 15ª posição atrás de Robert Scheidt e Augie Diaz. Descansa para futuras corridas? É verdade que a competição é longa e os esforços titânicos.

17:49: Torben Grael acaba de passar Augie Diaz para ocupar o 15º lugar

Robert Scheidt é 12º

17:51: Os franceses Franck Cammas e Xavier Rohart estão no top 10 e mantêm a diferença

17:52: Loick Peyron acabou de duplicar e se viu por último

17:53 Paul Cayard está em linha reta para ganhar a corrida. Diego Negri ainda não pode pegá-lo. Que grande luta entre os dois homens!



1. Paul Cayard EUA acabou de terminar primeiro em 47:31

2. Diego Negri ITA: +0: 17

3. Fredrik Loof SWE: +0: 20

4. George Szabo EUA: +0: 22

5. Ben Saxton GBR: +0: 30

6. Franck Cammas FRA: +0: 34

7. Xavier Rohart FRA: +0: 40