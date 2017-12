Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 4 Dia 2

18:15 Retomamos com a segunda corrida deste 2º dia

18:17 Depois de alguns minutos de corrida, o top 3 é composto por Torben Grael BRA, Mark Mendelblatt EUA e Facundo Olezza ARG. O último foi notado no meio da corrida anterior. Talvez ele nos surpreenda?

18:18 Torben Grael apelidado de Torpedo à frente de seus concorrentes de 20m

18:19 Torben Grael perdeu a lacuna e perdeu o primeiro lugar,

Georgy Shayduko, o russo, Hubert Merkelbach GER e Augie Diaz, EUA, fazem o novo top 3

18:20 Robert Scheidt está em 10º lugar no momento, ele começa essa corrida em retirada. Estamos esperando por ele no momento, ele não pode ficar ocupado com os debates.

18:22 Torben Grael, Mark Mendelblatt e Mateusz Kusznierewicz estão no top 3, que reviravolta! O Pólo mostra que ele está lá e que as duas primeiras corridas não foram por acaso.

18:24 Uma ação louca está em andamento. Diego Negri acabou de passar por Mateusz Kusznierewicz POL e Mark Mendelblatt, EUA. Na sequência da ação, Mark Mendelblatt está de volta à frente de Diego Negri!

18:26 O francês Loick Peyron está na última posição atrás do Oskari Muhonen da Finlândia. Lembre-se de que o top internacional está na Liga dos Marinheiros das Estrelas!

18:28 Ação surpreendente de um atleta ainda não visto até agora! A Pimenta Hamishander Hamishander está em segundo lugar atrás de Torben Grael, ainda em primeiro lugar, procurando sua primeira vitória.

18:31 Xavier Rohart luta para mudar para a 9ª posição.

18:32 O top 3 atual é Torben Grael, Mark Mendelblatt e Francesco Bruni ITA que voltaram na corrida e vemos a estrela pela primeira vez desde o início da competição.

18:33 Torben Grael mantém seus 20 m de vantagem antes de Mark Mendelblatt. O Torpedo parece estar pronto para ganhar sua primeira corrida! Robert Scheidt está na décima posição

18:36 Estamos na câmera no barco de Xavier Rohart, onde vemos isso mudar o significado de navegar

18:37 O americano Paul Cayart está na 4ª posição, ele volta na corrida com panache!

Polonês Mateusz Kusznierewicz está na 6ª posição com 60 m de atraso

18:38 Mark Mendelblatt ainda está a 20 metros do brasileiro Torben Grael

18:39 Robert Scheidt assumiu a 6ª posição à frente de Mateusz Kusznierewicz e está atrás do francês Xavier Rohart, que é 5º e está tentando voltar para a corrida.

18:41 Francesco Bruni ITA lidera a corrida à frente de Torben Grael e Mark Mendelblatt, Paul Cayard 4º, Robert Scheidt 5º, Xavier Rohart 6º

18:42 Robert Scheidt teve a chance de terminar primeiro. Lembre-se que é uma lenda!

18:43 Fredrik Loof é 12º, o francês Franck Cammas é o último com 40 metros atrás

18:44 2 brasileiros no top 3 Torben Grael e Robert Scheidt que retornam na corrida e terminam muito muito fortes!

18:45 Mark Mendelblatt e Paul Cayard são repassados ​​na frente de Robert Scheidt, definitivamente é intenso!

18:46 Xavier Rohart acabou de dobrar Robert Scheidt

18:47 O que está acontecendo para Franck Cammas, ele está 1,2 km atrasado?

18:48 Titanio de ação: Mark Mendelblatt EUA assumiu a liderança da corrida à frente de Francesco Bruni e Torben Grael!

18:49 É um mau começo para o francês Loick Peyron e Franck Cammas que estão na 20ª posição

18:50 Francesco Bruni e Mark Mendelblatt ficam ombro a ombro para esta 3ª perna

Franck Cammas não conseguiu escalar sua lacuna e agora está a 2 km

18:53 O polonês Mateusz Kusznierewicz está na 4ª posição atrás de Paul Cayard e à frente do Torben Grael do Brasil e Robert Scheidt

18:54 Grande mudança para a passagem em frente da bóia

18:55 Temos Francesco Bruni, Mark Mendelblatt e Paul Cayard para liderar a corrida!

18:56 Estamos agora no sprint final!

18:57 Franck Cammas assumiu a 9ª posição em frente à bóia e faz uma excelente recuperação!

18:58 Mark Mendelblatt é pescoço e pescoço com Francesco Bruni, quem virá primeiro?

19:00 Mark Mendelblatt confirma sua liderança antes de Francesco Bruni, ele está agora com 20m de frente

Paul Cayard, entretanto, volta Francesco Bruni e ainda está na 3ª posição

19:01 O brasileiro Robert Scheidt está em 5º ante Torben Grael

19:02 Mark Mendelblatt está nos últimos 200 metros da corrida e mantém sua liderança sobre Francesco Bruni

19:03 Robert Scheidt acabou de tomar o 4º lugar em Mateusz Kusznierewicz

19:04 Mark Mendelblatt ganhou a 4ª corrida antes de Paul Cayard e Francesco Bruni

Robert Scheidt termina em 4