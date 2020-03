Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Expert traitement eau usées Selon notre dernier article, nous avons cherché une entreprise spécialisée dans les traitements des eaux usées. Nous espérons que notre article vous aidera à mieux comprendre le traitement des eaux usées. Il est proposé par Yves Yersin un spécialiste proche de Yverdon travaillant dans le traitement des eaux usées en Suisse.



https://adenosine.ch/



Adenosine. propose des solutions innovantes qui permettent d'atteindre des performances plus élevées dans la purification et le traitement de l'eau. Nous sommes en mesure de fournir un service complet prenant en charge toutes les phases de la vie de la plante grâce à notre Service Global. Notre conception est le point de départ de la réalisation d'installations dotées des dernières technologies et de normes d'efficacité et de fiabilité absolues.



Nos méthodes sont basées sur des processus biologiques qui peuvent être retracés jusqu'aux technologies de filtration par membrane d'osmose inverse et d'osmose directe, mises au point grâce à des tests et des essais de traçabilité effectués en laboratoire ou directement sur le site d'enfouissement.



Avec notre service Management Global Services, nous dispensons nos clients de toutes les questions techniques, administratives et de gestion des autorisations. En fait, nous assumons toutes les responsabilités, y compris l'élimination.



Adenosine accompagne ses clients de l'étude du problème à la mise en œuvre et à la gestion de la solution. Nous concevons, construisons et gérons des usines clés en main : c'est notre formule de services globaux.



Les services offerts par Adenosine. en matière de traitement de l'eau sont les suivants Conception et construction d'installations de traitement des eaux usées civiles et industrielles avec des procédés et des technologies adaptés pour respecter les limites imposées par décret législatif

Traitements biologiques avec la biomasse en suspension et en suspension

Normalisation des stations d'épuration des eaux usées au moyen d'installations pré-assemblées en acier et en fibre de verre

Les stations d'épuration des eaux de pluie sont dimensionnées conformément à la directive européenne 200/60/CEE

Traitements de déshuilage, première pluie, deuxième pluie et régulation du débit des eaux usées

Conception et construction d'usines de production d'eau potable, conformes aux spécifications du décret législatif 31/2001, pour l'utilisation industrielle et le dessalement de l'eau de mer et saumâtre.

Réalisations sur des patins préassemblés

Systèmes et technologies appliqués à la purification, à la biologie et à la chimie-physique, à la flottation, à la filtration, au stripping des eaux usées industrielles et souterraines Adenosine. propose des solutions innovantes qui permettent d'atteindre des performances plus élevées dans la purification et le traitement de l'eau. Nous sommes en mesure de fournir un service complet prenant en charge toutes les phases de la vie de la plante grâce à notre Service Global. Notre conception est le point de départ de la réalisation d'installations dotées des dernières technologies et de normes d'efficacité et de fiabilité absolues.Nos méthodes sont basées sur des processusqui peuvent être retracés jusqu'aux technologies de filtration par membrane d'osmose inverse et d'osmose directe, mises au point grâce à des tests et des essais de traçabilité effectués en laboratoire ou directement sur le site d'enfouissement.Avec notre service Management Global Services, nous dispensons nos clients de toutes les questions techniques, administratives et de gestion des autorisations. En fait, nous assumons toutes les responsabilités, y compris l'élimination.Adenosine accompagne ses clients de l'étude du problème à la mise en œuvre et à la gestion de la solution. Nous concevons, construisons et gérons des usines clés en main : c'est notre formule de services globaux.Les services offerts par Adenosine. en matière de traitement de l'eau sont les suivants

Yves Yersin

















Flashback : < > Augmentation mammaire Paris île de France Augmentation mammaire 2020 Abdominoplastie ? Pour maigrir ? Infos Business | Italia