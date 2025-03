Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique FAQ augmentation mammaire L’augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique très répandue, qui permet d’augmenter le volume des seins grâce à des implants mammaires ou un lipofilling (injection de graisse). Elle peut être réalisée pour des raisons esthétiques, reconstructrices (après une mastectomie) ou pour corriger une asymétrie mammaire. Voici une FAQ complète pour répondre à toutes vos questions sur cette opération.

1. Généralités sur l’Augmentation Mammaire 🔹 Qu’est-ce qu’une augmentation mammaire ? L’augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter le volume des seins soit par la pose d’implants mammaires (en silicone ou en sérum physiologique), soit par un lipofilling mammaire (injection de graisse prélevée sur le corps de la patiente).

🔹 Qui peut bénéficier d’une augmentation mammaire ? Cette intervention s’adresse aux femmes : ✔️ Souhaitant augmenter le volume de leurs seins.

✔️ Ayant des seins asymétriques.

✔️ Souffrant d’un manque de volume après une grossesse ou une perte de poids.

✔️ Ayant subi une mastectomie et souhaitant une reconstruction mammaire.

2. Types d’Implants et Techniques Utilisées 🔹 Quels sont les types d’implants mammaires disponibles ? Il existe deux principaux types d’implants :

Implants en gel de silicone : Très utilisés, ils offrent un rendu naturel et un toucher proche de la glande mammaire.

: Très utilisés, ils offrent un rendu naturel et un toucher proche de la glande mammaire. Implants en sérum physiologique : Moins courants, ils sont remplis de liquide et peuvent être ajustés après la pose. 🔹 Quelle est la différence entre un implant rond et anatomique ? Implants ronds : Apportent un effet pigeonnant et augmentent principalement le volume du haut de la poitrine .

: Apportent un effet pigeonnant et augmentent principalement le volume du . Implants anatomiques (en forme de goutte d’eau) : Donnent un aspect plus naturel, en remplissant plus le bas du sein. 🔹 Quelle est la durée de vie des implants mammaires ? Les implants mammaires ont une durée de vie de 10 à 15 ans en moyenne. Un suivi régulier avec un chirurgien est recommandé, et un changement peut être envisagé en cas d’usure ou de complications.

🔹 Quels sont les différents types d’incisions pour poser les implants ? Le chirurgien peut insérer les prothèses par différentes voies : ✔️ Sous-mammaire (dans le pli sous le sein) : La plus courante, avec une cicatrice discrète.

✔️ Péri-aréolaire (autour du mamelon) : Cicatrice bien dissimulée mais technique moins utilisée.

✔️ Axillaire (sous l’aisselle) : Aucun marquage sur le sein mais technique plus complexe.

3. Déroulement de l’Opération 🔹 Combien de temps dure l’intervention ? L’opération dure en moyenne 1h30 à 2h, sous anesthésie générale.

🔹 Où sont placés les implants mammaires ? Il existe deux options :

Devant le muscle pectoral : Résultat plus naturel, recommandé si la patiente a déjà du tissu mammaire.

: Résultat plus naturel, recommandé si la patiente a déjà du tissu mammaire. Derrière le muscle pectoral : Permet un meilleur maintien des implants et convient aux patientes minces. 🔹 Faut-il être hospitalisée après l’opération ? L’augmentation mammaire peut être réalisée en ambulatoire (sortie le jour même) ou avec une nuit d’hospitalisation selon les cas.

4. Convalescence et Suites Opératoires 🔹 Quelles sont les douleurs après l’opération ? Les premiers jours, une sensation de tension et des douleurs musculaires sont fréquentes, surtout si les implants sont placés sous le muscle. Des antalgiques sont prescrits pour soulager la douleur.

🔹 Combien de temps dure la convalescence ? ✔️ Repos strict pendant 5 à 7 jours après l’opération.

✔️ Soutien-gorge de contention obligatoire pendant 6 semaines.

✔️ Éviter le sport et le port de charges lourdes pendant 1 mois.

✔️ Résultat final visible après 3 à 6 mois, une fois le gonflement résorbé.

🔹 Y a-t-il des cicatrices après une augmentation mammaire ? Oui, mais elles sont discrètes et bien positionnées dans le pli sous-mammaire, autour du mamelon ou sous l’aisselle selon la technique choisie. Elles s’estompent avec le temps.

🔹 Quand peut-on reprendre le travail et le sport ? Travail : Entre 5 et 10 jours après l’intervention, selon l’activité professionnelle.

: Entre après l’intervention, selon l’activité professionnelle. Sport : Reprise progressive après 6 semaines, en évitant les exercices sollicitant la poitrine. 5. Risques et Complications 🔹 Quels sont les risques d’une augmentation mammaire ? Comme toute chirurgie, des complications sont possibles, bien qu’elles restent rares : ❌ Infection nécessitant un traitement antibiotique.

❌ Hématome ou saignement post-opératoire.

❌ Cicatrisation difficile ou chéloïde.

❌ Rejet ou rupture de l’implant.

❌ Contracture capsulaire (formation d’une coque autour de l’implant, nécessitant une intervention).

🔹 Peut-on allaiter après une augmentation mammaire ? Oui, la plupart des femmes peuvent allaiter normalement, surtout si l’incision est réalisée sous le sein (voie sous-mammaire). Une cicatrice autour de l’aréole peut légèrement affecter la sensibilité des canaux galactophores.

🔹 L’augmentation mammaire augmente-t-elle le risque de cancer du sein ? Non, aucune étude n’a démontré de lien entre les implants mammaires et un risque accru de cancer du sein. Les examens de dépistage, comme la mammographie, restent réalisables.

6. Résultats et Longévité de l’Augmentation Mammaire 🔹 Quel est le résultat final et quand est-il visible ? Le résultat définitif est visible après 3 à 6 mois, une fois que les seins ont retrouvé leur souplesse et que les éventuels gonflements ont disparu.

🔹 Les implants mammaires doivent-ils être changés après quelques années ? Les implants modernes ont une durée de vie d’environ 10 à 15 ans, mais un remplacement n’est pas obligatoire tant qu’il n’y a pas de complications. Des contrôles réguliers permettent de surveiller leur état.

7. Coût et Financement 🔹 Quel est le prix d’une augmentation mammaire ? Le coût varie en fonction de plusieurs facteurs : 💰 Expérience et renommée du chirurgien.

💰 Type d’implants choisis (silicone ou sérum physiologique).

💰 Lieu et clinique où l’opération est réalisée.

💰 Honoraires de l’anesthésiste et frais d’hospitalisation.

En Suisse, le prix peut aller de 7 000 CHF à 12 000 CHF selon la complexité de l’intervention.

🔹 L’augmentation mammaire est-elle remboursée ? Elle est remboursée uniquement en cas de reconstruction mammaire post-mastectomie ou en cas d’anomalie congénitale sévère. Pour une raison purement esthétique, elle n’est pas prise en charge par l’assurance maladie.

L’augmentation mammaire est une intervention qui permet d’améliorer l’esthétique des seins avec des résultats durables et naturels. Grâce aux avancées en chirurgie esthétique, cette opération est de plus en plus sécurisée et personnalisable. Un bon choix des implants, un suivi rigoureux et une convalescence bien respectée sont les clés pour garantir un résultat satisfaisant et harmonieux. 🩺✨

Source informative à voir : https://medecine.news/chirurgie-esthetique/chirurgie-mammaire/augmentation-mammaire/ Marinanne Bonet Lu 27 fois











