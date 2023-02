Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Faire du Coolsculpting pour le ventre

Le Coolsculpting utilise un appareil qui refroidit la partie du corps à traiter. Le dispositif de refroidissement est placé sur la peau, où il élimine la chaleur des cellules graisseuses. Cela conduit à la mort des cellules graisseuses, ou du moins à leur ralentissement significatif. Les cellules graisseuses mortes sont naturellement métabolisées par le corps au fil du temps.



Un dispositif de refroidissement est placé sur la peau. Le CoolSculpting est une procédure non invasive. Au cours de la procédure, un dispositif de refroidissement est placé sur la peau. Les cellules graisseuses se cristallisent et meurent, ce qui entraîne leur élimination de votre corps au fil du temps. Le processus dure environ 30 minutes par zone traitée, et il n'y a pas de temps d'arrêt après la fin de la procédure. La FDA a approuvé l'utilisation de CoolSculpting sur différentes zones du corps, notamment :

l'abdomen (poignées d'amour)

la graisse du dos, les bourrelets ou la culotte de cheval sous les bras. Il est important de noter que tous les patients ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. Si vous présentez des contre-indications ou des problèmes de santé susceptibles d'affecter vos résultats (par exemple, le diabète), consultez votre médecin avant de suivre un traitement cosmétique comme le CoolSculpting.

L'appareil éloigne la chaleur des cellules graisseuses. L'appareil est placé sur la peau, et il attire la chaleur loin des cellules graisseuses. Ce processus les fait rétrécir et mourir, de sorte qu'elles ne stockent plus d'énergie et n'en libèrent plus dans votre circulation sanguine. Le résultat est une réduction de la graisse corporelle sans chirurgie ni médicament !

La procédure CoolSculpting peut durer jusqu'à une heure, mais elle n'est pas du tout inconfortable. Après avoir été traité par nos experts, vous ressentirez une légère douleur pendant environ une semaine, mais rien de comparable à d'autres options comme la liposuccion ou le pontage gastrique !

Cela entraîne la mort des cellules graisseuses, ou du moins un ralentissement significatif. Le processus de mort des cellules graisseuses est appelé lipolyse, et il se déroule en deux parties :

Le froid fait rétrécir les cellules graisseuses. Lorsque vous avez froid, votre corps produit naturellement plus de chaleur pour se réchauffer en brûlant des calories. Cela peut entraîner une certaine perte de graisse car vous brûlez plus de calories. Outre le rétrécissement dû à l'exposition à des températures inférieures à zéro pendant plusieurs minutes à chaque séance, certaines études suggèrent que l'exposition répétée peut également déclencher l'apoptose (c'est-à-dire la mort cellulaire) dans ces mêmes cellules au fil du temps, bien que l'on ne sache pas encore dans quelle mesure cela contribue à la prise de poids. Les cellules graisseuses mortes sont naturellement métabolisées par le corps et éliminées au fil du temps. Il est important de noter que les cellules graisseuses mortes sont naturellement métabolisées par le corps et éliminées au fil du temps. Cela signifie que vous ne constaterez pas de perte de poids spectaculaire après un seul traitement ; cependant, vous pouvez vous attendre à une réduction progressive allant jusqu'à 25 % de votre circonférence globale en 6 mois.

À retenir : Le Coolsculpting agit en faisant fondre la graisse grâce au froid. La procédure CoolSculpting est un traitement non chirurgical, autorisé par la FDA, qui utilise un refroidissement contrôlé pour éliminer les graisses tenaces. L'ensemble du processus dure environ une heure et ne nécessite ni aiguille ni incision.

Les cellules graisseuses sont gelées et meurent, puis le corps les métabolise naturellement au fil du temps. Le résultat final ? Une réduction jusqu'à 20 % de la circonférence des zones ciblées (comme l'abdomen) sans aucun temps d'arrêt !

Comment cela se passe-t-il ? Lors de votre rendez-vous, vous serez allongé(e) sur le dos pendant que l'applicateur CoolSculpting se déplace sur les zones ciblées de votre corps - il n'y a pas besoin de sédatif, donc ça ne fait pas mal du tout ! Une fois que tout est en place, nous effectuons quelques tests pour nous assurer que tout fonctionne correctement avant de commencer le traitement proprement dit (cela prend environ 15 minutes). Ensuite, c'est le moment de passer à l'action : L'applicateur appliquera une aspiration à travers ses palettes jusqu'à ce qu'elles atteignent leur température cible de -40 degrés Celsius (-40 F). Vous pouvez ressentir une légère pression ou des picotements, mais rien de douloureux - faites-nous savoir si vous ressentez un quelconque inconfort ! Ensuite, nous masserons l'excès de graisse restant avant de retirer les harnais autour de chaque zone traitée."

Le Coolsculpting est un excellent moyen de se débarrasser des graisses indésirables et de remettre votre corps en forme. Il est sûr, efficace et facile à utiliser.

Source d'informations à voir : https://piquotmeridien.ch/coolsculpting-geneve-pour-les-hanches-s87.html Le CoolSculpting est une procédure non invasive. Au cours de la procédure, un dispositif de refroidissement est placé sur la peau. Les cellules graisseuses se cristallisent et meurent, ce qui entraîne leur élimination de votre corps au fil du temps. Le processus dure environ 30 minutes par zone traitée, et il n'y a pas de temps d'arrêt après la fin de la procédure. La FDA a approuvé l'utilisation de CoolSculpting sur différentes zones du corps, notamment :Il est important de noter que tous les patients ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. Si vous présentez des contre-indications ou des problèmes de santé susceptibles d'affecter vos résultats (par exemple, le diabète), consultez votre médecin avant de suivre un traitement cosmétique comme le CoolSculpting.L'appareil est placé sur la peau, et il attire la chaleur loin des cellules graisseuses. Ce processus les fait rétrécir et mourir, de sorte qu'elles ne stockent plus d'énergie et n'en libèrent plus dans votre circulation sanguine. Le résultat est une réduction de la graisse corporelle sans chirurgie ni médicament !La procédure CoolSculpting peut durer jusqu'à une heure, mais elle n'est pas du tout inconfortable. Après avoir été traité par nos experts, vous ressentirez une légère douleur pendant environ une semaine, mais rien de comparable à d'autres options comme la liposuccion ou le pontage gastrique !Le processus de mort des cellules graisseuses est appelé lipolyse, et il se déroule en deux parties :Il est important de noter que les cellules graisseuses mortes sont naturellement métabolisées par le corps et éliminées au fil du temps. Cela signifie que vous ne constaterez pas de perte de poids spectaculaire après un seul traitement ; cependant, vous pouvez vous attendre à une réduction progressive allant jusqu'à 25 % de votre circonférence globale en 6 mois.La procédure CoolSculpting est un traitement non chirurgical, autorisé par la FDA, qui utilise un refroidissement contrôlé pour éliminer les graisses tenaces. L'ensemble du processus dure environ une heure et ne nécessite ni aiguille ni incision.Les cellules graisseuses sont gelées et meurent, puis le corps les métabolise naturellement au fil du temps. Le résultat final ? Une réduction jusqu'à 20 % de la circonférence des zones ciblées (comme l'abdomen) sans aucun temps d'arrêt !Comment cela se passe-t-il ? Lors de votre rendez-vous, vous serez allongé(e) sur le dos pendant que l'applicateur CoolSculpting se déplace sur les zones ciblées de votre corps - il n'y a pas besoin de sédatif, donc ça ne fait pas mal du tout ! Une fois que tout est en place, nous effectuons quelques tests pour nous assurer que tout fonctionne correctement avant de commencer le traitement proprement dit (cela prend environ 15 minutes). Ensuite, c'est le moment de passer à l'action : L'applicateur appliquera une aspiration à travers ses palettes jusqu'à ce qu'elles atteignent leur température cible de -40 degrés Celsius (-40 F). Vous pouvez ressentir une légère pression ou des picotements, mais rien de douloureux - faites-nous savoir si vous ressentez un quelconque inconfort ! Ensuite, nous masserons l'excès de graisse restant avant de retirer les harnais autour de chaque zone traitée."Le Coolsculpting est un excellent moyen de se débarrasser des graisses indésirables et de remettre votre corps en forme. Il est sûr, efficace et facile à utiliser.



Marcia Parisis

Lu 38 fois









Flashback : < > Augmentation mammaire Paris ? Vidéos, FAQ, Blog pour répondre à vos questions Faire un lifting du visage à Genève Faire du Coolsculpting pour les hanches à Genève Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique