Si vous envisagez un lifting facial, vous vous demandez probablement ce que cette intervention peut vous apporter. Vous avez peut-être entendu parler des avantages du lifting, mais vous voulez savoir s'il vous convient ou s'il existe d'autres solutions mieux adaptées à vos besoins. Voici tout ce que vous devez savoir sur les liftings : comment ils fonctionnent, qui peut en bénéficier et ce que cela implique.





Qu'est-ce qu'un lifting ? Le lifting est une intervention chirurgicale visant à retirer l'excès de peau et de graisse du visage et du cou, à resserrer les tissus et les muscles sous-jacents et à améliorer l'apparence du visage. Il peut être pratiqué en ambulatoire ou en hospitalisation. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale avec ou sans sédation ou sous anesthésie générale (vous dormez).

Après vous avoir donné un sédatif, votre chirurgien pratiquera une incision près de chaque lobe d'oreille et derrière vos oreilles, ainsi que le long des deux côtés de votre mâchoire. Il soulèvera ensuite ce lambeau de peau afin qu'il recouvre une plus grande partie de votre visage qu'avant l'opération (cela permet de réduire les plis devant vos oreilles). Le chirurgien retire ensuite les dépôts de graisse sous ce nouveau rabat (la zone précédemment soulevée) ainsi que tout excès de tissu restant après avoir retiré les dépôts de graisse autour des pommettes, des yeux et du menton, ce qui lui permet d'accéder à ces zones sans avoir à les découper au préalable, comme le faisaient les anciennes méthodes utilisées avant que les progrès d'aujourd'hui ne soient rendus possibles grâce à une grande partie de ces progrès. À qui s'adresse le lifting du visage ? Un lifting facial ne convient pas à tout le monde. Si vous avez des antécédents de troubles de la coagulation ou de maladies cardiaques, ou si vous prenez des anticoagulants, le lifting du visage peut ne pas vous convenir. Vous devez également éviter de vous faire opérer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cela pourrait affecter la santé de votre bébé.

Si vous envisagez de subir un lifting facial, n'oubliez pas qu'il ne vous fera pas paraître plus jeune, mais seulement plus frais et plus reposé. En fait, certaines personnes qui ont subi un lifting ont été déçues de ne pas voir les résultats exactement comme elles les attendaient (par exemple : "Je voulais resserrer la ligne de ma mâchoire, mais au lieu de cela, tout ce que j'ai obtenu, ce sont des bajoues affaissées"). Un chirurgien compétent peut aider ses patients à comprendre quelles sont leurs attentes avant de subir une intervention de chirurgie esthétique, afin que chacun soit satisfait du résultat ! Comment savoir si j'ai besoin d'un lifting du visage ? Si vous n'êtes pas satisfait de votre apparence et que vous souhaitez retrouver une apparence plus jeune, le lifting du visage peut vous convenir.

Les meilleurs candidats pour un lifting du visage sont ceux qui : ont la cinquantaine ou plus

ont perdu beaucoup de poids et présentent un relâchement de la peau du cou et des bajoues (zone située sous la ligne de la mâchoire) dû à une perte de poids excessive

Ont perdu beaucoup de poids mais ont encore un excès de peau au niveau du cou et des bajoues. Que se passe-t-il pendant l'intervention ? L'intervention est réalisée en ambulatoire, ce qui signifie que vous pouvez rentrer chez vous le jour même. Elle dure environ 2 heures et est réalisée sous anesthésie générale. L'incision est pratiquée à la naissance des cheveux, derrière l'oreille et dans le cou. La peau est soulevée et resserrée pour vous donner une apparence plus jeune en éliminant les dépôts de graisse excédentaire sous le menton ou les bajoues (bas des joues). Les muscles qui soutiennent votre mâchoire sont également resserrés pour lui donner plus de définition et de forme. Après l'intervention, à quoi puis-je m'attendre ? Après l'intervention, à quoi dois-je m'attendre ? Après l'intervention, vous aurez quelques douleurs et un gonflement. Vous aurez probablement un pansement sur le visage et des ecchymoses. Vous devrez peut-être prendre des médicaments contre la douleur pendant quelques jours après l'intervention.

Il se peut également que vous ressentiez un engourdissement de la lèvre ou du menton qui disparaîtra en quelques semaines. Y a-t-il des restrictions sur ce que je peux faire après l'opération ? Au cours des premières semaines suivant l'opération, il y a certaines restrictions sur ce que vous pouvez faire. Il est important que vous suiviez ces recommandations pour votre propre sécurité et votre bien-être : Ne soulevez pas d'objets lourds et ne les portez pas pendant plus de 10 minutes d'affilée (y compris les sacs à provisions).

Ne poussez ou ne tirez rien qui pèse plus de 2 kg (4lbs) - même si ce n'est qu'un pas à la fois !

Ne conduisez pas jusqu'à ce que le médecin vous le dise - en général, cela se fait environ deux semaines après l'opération. En plus de ces directives générales, il existe également des directives spécifiques : À souligner : Les liftings sont bénéfiques pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'une procédure cosmétique.

Un lifting peut améliorer votre estime de soi et votre confiance en vous.

L'intervention peut aider à résoudre des problèmes respiratoires, tels que le ronflement ou l'apnée du sommeil.

L'intervention peut aider à résoudre des problèmes de déglutition, comme la dysphagie (terme médical désignant une difficulté à avaler).

Les liftings sont également utilisés pour soulager les douleurs de la mâchoire causées par un trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), une condition dans laquelle les articulations de la mâchoire ne fonctionnent pas correctement. Conclusion Si vous envisagez un lifting facial, il est important de savoir à quoi vous attendre. Vous pouvez prendre votre décision en toute confiance en vous renseignant sur cette intervention et sur ce qu'elle implique. La meilleure façon de le faire est de parler avec un chirurgien plasticien spécialisé dans les interventions de chirurgie esthétique comme celle-ci. Il vous guidera à travers les différentes options disponibles afin que, grâce à son expertise, vous puissiez obtenir un résultat naturel mais toujours attrayant ! 