Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Faire une augmentation mammaire à Lausanne Les grandes questions que se posent les patientes concernent principalement le choix des implants (silicone ou salin), la technique chirurgicale (incisions et position des implants), les risques associés, la récupération post-opératoire, l'esthétique finale ainsi que les aspects financiers.

Il est essentiel de discuter en détail avec un chirurgien spécialisé pour obtenir des réponses personnalisées et comprendre pleinement les avantages et les inconvénients de chaque option. Un dialogue ouvert permet de définir des attentes réalistes et d’assurer une décision éclairée, en adéquation avec les objectifs esthétiques et le profil de santé de chaque patiente.



Pour plus d’informations, il est recommandé de consulter plusieurs avis et, si possible, de rencontrer des patientes ayant déjà subi cette intervention afin de recueillir des témoignages sur leur expérience. L'augmentation mammaire par prothèses suscite de nombreuses interrogations chez les patientes. Voici un aperçu détaillé des grandes questions fréquemment posées, avec des explications pour chacune :

1. Quels sont les différents types de prothèses disponibles ? Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-sur-mesure/ Types d’implants :

Implants en silicone : Offrant un aspect naturel et une texture similaire à celle du tissu mammaire, ils sont très populaires.

Offrant un aspect naturel et une texture similaire à celle du tissu mammaire, ils sont très populaires. Implants salins : Remplis d’une solution saline stérile, ils présentent l’avantage d’une éventuelle vidange facile en cas de rupture, mais peuvent être perçus comme moins naturels. Question fréquente :

« Comment choisir entre implants en silicone et implants salins ? »

2. Quelles sont les incisions et les positions possibles ? Techniques chirurgicales :

Incision infra-mammaire : Sous le pli naturel du sein, permettant un bon accès tout en dissimulant la cicatrice.

Sous le pli naturel du sein, permettant un bon accès tout en dissimulant la cicatrice. Incision périareolaire : Autour de l'aréole, pour une cicatrice souvent bien masquée.

Autour de l'aréole, pour une cicatrice souvent bien masquée. Incision transaxillaire : Par l'aisselle, limitant la visibilité de la cicatrice, mais nécessitant une technique plus précise. Question fréquente :

« Quelle incision me permettra d’obtenir le résultat le plus naturel tout en minimisant les cicatrices ? »

3. Quelle est la meilleure position pour l’implant ? Position des implants :

Sous-glandulaire : Placé derrière le tissu mammaire et devant le muscle, idéal pour un volume modéré.

Placé derrière le tissu mammaire et devant le muscle, idéal pour un volume modéré. Sous-musculaire : Inséré sous le muscle pectoral, cette technique peut offrir un résultat plus naturel et réduire certains risques de complications, notamment chez les patientes avec une paroi mammaire fine. Question fréquente :

« Dois-je opter pour une pose sous-musculaire ou sous-glandulaire ? »

4. Quels sont les risques et complications possibles ? Risques potentiels :

Contracture capsulaire : Le durcissement du tissu cicatriciel autour de l’implant, pouvant modifier l’aspect du sein.

Le durcissement du tissu cicatriciel autour de l’implant, pouvant modifier l’aspect du sein. Rupture ou fuite de l’implant : Plus rare avec les implants modernes, mais une surveillance régulière est recommandée.

Plus rare avec les implants modernes, mais une surveillance régulière est recommandée. Infections et hématomes : Risques inhérents à toute intervention chirurgicale, gérés par une technique chirurgicale rigoureuse et un suivi post-opératoire. Question fréquente :

« Quels sont les principaux risques et comment sont-ils gérés ? »

5. Comment se déroule la récupération et quels soins post-opératoires sont nécessaires ? Période de convalescence :

Hospitalisation et soins immédiats : La durée d’hospitalisation varie généralement de quelques heures à une nuit, selon la technique choisie.

La durée d’hospitalisation varie généralement de quelques heures à une nuit, selon la technique choisie. Retour aux activités : Les patientes doivent compter en moyenne entre 4 et 6 semaines avant de reprendre une activité physique intense.

Les patientes doivent compter en moyenne entre 4 et 6 semaines avant de reprendre une activité physique intense. Suivi médical : Des consultations régulières permettent de surveiller la cicatrisation et le positionnement des implants. Question fréquente :

« Combien de temps avant de pouvoir reprendre mes activités quotidiennes ? »

6. Quelles sont les attentes en termes de résultat et d’apparence ? Résultats attendus :

Aspect naturel : L’objectif est d’obtenir un résultat harmonieux, adapté à la morphologie de la patiente.

L’objectif est d’obtenir un résultat harmonieux, adapté à la morphologie de la patiente. Personnalisation : Le choix de la taille, de la forme et de la position de l’implant doit être personnalisé, en tenant compte de l’équilibre esthétique global. Question fréquente :

« Comment m’assurer que le résultat sera en adéquation avec ma silhouette et mes attentes ? »

7. Quel est le coût de l’intervention et quelles sont les modalités de financement ? Investissement financier :

Coût global : Le prix varie en fonction du type d’implants, de la technique chirurgicale et de la réputation du chirurgien.

Le prix varie en fonction du type d’implants, de la technique chirurgicale et de la réputation du chirurgien. Financement et assurance : Certaines cliniques proposent des facilités de paiement et il est important de vérifier si une assurance peut couvrir une partie des frais en cas de complications. Question fréquente :

« Quel budget dois-je prévoir et quelles sont les options pour financer mon opération ? »











Dr Xavier Tenorio Lu 32 fois











Dans la même rubrique : < > Faire une augmentation mammaire à Genève Comment choisir ses prothèses mammaires ? Augmentation mammaire Sion Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique