France : un livreur algérien condamné par la justice après avoir refusé de livrer à des Juifs

En fin de semaine dernière, deux restaurateurs strasbourgeois avaient porté plainte, après s’être vu annuler ce jeudi 7 janvier 2021 la prise en charge de leurs commandes par un livreur Deliveroo, quand ils lui avaient indiqué, à sa demande, que leurs établissements faisaient de la cuisine israélienne.



Le jeune livreur est ainsi condamné pour discrimination fondée sur la religion, après avoir refusé de livrer les commandes des restaurants casher de Strasbourg. Il aurait déclaré qu’il ne livrait pas aux Juifs avant d’annuler la commande.

Le président du tribunal, Bertrand Gautier lors du procès a declaré : « Toute discrimination est interdite en France par la loi. On doit respecter tout le monde dans ce pays ».



Jugé en comparution immédiate, le jeune homme, arrivé en France avec un visa de tourisme il y a environ un an et désormais présent de manière illégale sur le territoire, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré sur Twitter avoir « pris la décision de (le) faire expulser du territoire national ».

Le livreur a également été condamné à verser 1000 euros à chacun des restaurateurs au titre de préjudice moral, ainsi que des dommages et intérêts à SOS Racisme Alsace, au Mrap, qui s’étaient portés partie civile.