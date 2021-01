France : une brillante étudiante sénégalaise disparue

Connue comme meilleure élève du Sénégal, reçue par le président de la République Macky Sall, la jeune femme n’a plus donné signe de vie depuis des vacances à Toulouse début janvier. Originaire du Sénégal, Diary Sow est élève à Louis-le-Grand, un prestigieux établissement parisien. Très populaire dans son pays, sa disparition suscite beaucoup d'émotion au Sénégal. Le gouvernement français a annoncé ce lundi 11 janvier 2021 l’ouverture d’une enquête visant à la retrouver.



Selon les informations, elle aurait passé les fêtes de Noël à Toulouse, chez sa meilleure amie, étudiante en médecine. Elle devait regagner Paris le 1er janvier 2021. Le surlendemain, des étudiants affirment qu’elle se trouve dans une résidence universitaire du sud de Paris où elle loge habituellement. Son badge ayant activé la porte d’entrée semble le confirmer. Puis plus de nouvelles.



Une source proche du dossier confit par ailleurs que la disparition a été signalée le 7 janvier par le consul du Sénégal et une enquête pour disparition inquiétante a été transmise à la brigade de répression de la délinquance à la personne.



Tandis que la police enquête sur cette disparition, sur les réseaux sociaux, l’émotion et les avis de recherche fleurissent. Il va sans dire que la jeune femme est très connue dans son pays. Symbole de réussite scolaire au Sénégal, elle fait la fierté de la nation.



Diary Sow est née le 17 septembre 2000, elle a publié un roman l’an dernier, intitulé "Sous le visage d’un ange" (l’Harmattan). Un roman « qui retrace les aventures d’une jeune fille, Allyn, dont l’aveugle ambition fera d’elle une insatiable » selon l’éditeur. Dans les prochaines semaines, devait paraître son deuxième roman intitulé « Les masques tombent… », Conçu comme la suite du premier, toujours aux éditions L’Harmattan Sénégal.