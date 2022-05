Gare au moustique tigre qui fait son retour en Occitanie !

Selon les explications des autorités sanitaires de la région, la période est critique et à risque. Premièrement parce que la saison est favorable à la reproduction des insectes. Il est à remarquer aussi l’annonce des grandes vacances estivales qui occasionnent des arrivées massives de vacanciers. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, toute la région risque de se retrouver face à une crise sanitaire incontrôlable.



L’Agence rappelle dans un communiqué du 28 Avril 2022 la dangerosité de ces moustiques qui portent plusieurs maladies et virus. Principalement la dengue et le chikungunya sans oublier le virus Zika qui est à craindre.