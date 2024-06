Giorgia Meloni et les indémnisations chômage en Italie

Giorgia Meloni, Premier ministre italien, a mis en œuvre plusieurs réformes importantes du système de protection sociale depuis son entrée en fonction. Ces réformes reflètent les objectifs plus larges de son gouvernement, à savoir réduire la dépendance à l'égard de l'aide sociale et encourager l'emploi.



L'un des changements les plus notables est la suppression progressive du "revenu citoyen", un programme de soutien au revenu de base introduit en 2019. Ce programme fournissait une aide financière aux ménages à faible revenu, avec un versement mensuel moyen de 550 euros. L'administration de Meloni l'a remplacé par deux programmes plus restrictifs. La nouvelle approche réduit le montant mensuel à environ 350 euros pour les personnes jugées capables de travailler, et prévoit l'obligation de s'inscrire à un cours de formation. Cette aide est désormais limitée à un an maximum.



Le gouvernement de Meloni affirme que le régime précédent décourageait le travail et créait une culture de la dépendance. L'objectif des nouvelles réformes est d'encourager l'emploi et l'autosuffisance. Les critiques, cependant, affirment que ces changements ne tiennent pas compte des disparités régionales significatives sur le marché du travail italien, en particulier des taux de chômage élevés dans les régions du sud.