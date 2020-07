Histoire de l'IRM ?

Un an après le premier examen IRM d'un organe humain (la phalange distale d'un doigt) par le physicien anglais Peter Mansfield, (Londres, 9 octobre 1933 - Londres, 9 février 2017), la première image IRM de la poitrine humaine (en haut à droite) a été obtenue le 3 juillet 1977. Le scanner a été acquis grâce à un appareil qui, traduit en italien, a été appelé "Indomptable" (en haut à gauche), qui avait été breveté cinq ans plus tôt (en bas à droite) par le Dr Raymond Vahan Damadian (né le 16 mars 1936, en bas à gauche), un médecin américain de New York d'origine arménienne.



LA PREMIERE RESONANCE MAGNETIQUE DE LA THORACE et la controverse du prix Nobel manquée



Damadian et son prototype.



Le temps de cette première acquisition était d'environ cinq heures. Le "cobaye humain" en question s'appelait Larry Minkoff et était un assistant de Damadian.

Selon M. Damadian, cette technique pourrait devenir un outil utile dans le diagnostic du cancer.

En 2003, le prix Nobel de médecine a été décerné à ceux que l'Académie suédoise considérait comme les pères de cette technique. Parmi eux, il n'y avait pas de Damadien. De nombreux historiens de la médecine estiment que le médecin américain a été lourdement pénalisé par ce choix, non pas tant parce que sa contribution n'était pas considérée comme fondamentale, mais parce que ses convictions "créationnistes" le rendaient en quelque sorte inreprésentable. Damadian a demandé (inutilement) sur les pages de journaux importants que cette injustice soit réparée, et que son nom soit inclus dans la liste [avec Paul Mansfield et le chimiste