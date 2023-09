Histoire de la Rhinoplastie

De même, les Égyptiens de l'Antiquité pratiquaient également la rhinoplastie, comme en témoignent les reconstructions de nez que l'on trouve sur certaines de leurs statues.



Moyen Âge et Renaissance

Au Moyen Âge, la rhinoplastie est tombée en désuétude, mais elle a été relancée à la Renaissance par des chirurgiens italiens. Le plus célèbre d'entre eux est Gaspare Tagliacozzi, qui a écrit un livre sur le sujet en 1597.



XVIIIe et XIXe siècles

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la rhinoplastie continue d'être affinée et améliorée. Au XVIIIe siècle, le chirurgien britannique John Orlando Roe a mis au point une technique de reconstruction du nez à partir du cartilage de l'oreille du patient. Au XIXe siècle, le chirurgien allemand Jacques Joseph a mis au point une technique consistant à pratiquer une incision à l'intérieur du nez, qui est toujours utilisée dans la rhinoplastie moderne.



20e siècle

Au cours du XXe siècle, la rhinoplastie est devenue de plus en plus populaire et de plus en plus accessible. Les progrès de l'anesthésie et des techniques chirurgicales ont rendu l'intervention plus sûre et plus efficace. Dans les années 1960, le chirurgien plasticien américain Jack P. Gunter a mis au point la technique de la "rhinoplastie ouverte", qui consiste à pratiquer une incision sur la columelle (la bande de tissu située entre les narines) en plus de l'incision à l'intérieur du nez. Cette technique permet une meilleure visibilité et une plus grande précision lors de l'intervention.



Aujourd'hui

Aujourd'hui, la rhinoplastie reste l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus populaires. Les progrès de la technologie et des techniques continuent de rendre l'intervention plus sûre et plus efficace, et elle est pratiquée par des chirurgiens plasticiens du monde entier.



Types de rhinoplastie :

Il existe deux principaux types de rhinoplastie :

• la rhinoplastie fonctionnelle

• la rhinoplastie esthétique.



Rhinoplastie fonctionnelle

La rhinoplastie fonctionnelle vise à améliorer la fonction du nez plutôt que son apparence. Ce type de chirurgie est généralement pratiqué pour corriger des problèmes tels qu'une déviation de la cloison nasale, qui peut entraîner des difficultés respiratoires. D'autres problèmes fonctionnels courants peuvent être corrigés par la rhinoplastie, notamment un nez tordu, une pointe tombante ou un grand évasement des narines.



Rhinoplastie esthétique

La rhinoplastie esthétique est pratiquée pour améliorer l'apparence du nez. Il peut s'agir de réduire la taille du nez, de remodeler la pointe ou de modifier l'angle entre le nez et la lèvre supérieure. De nombreuses personnes choisissent la rhinoplastie esthétique pour corriger un nez qu'elles jugent trop grand ou mal proportionné par rapport au reste de leur visage.



Rétablissement et risques de la rhinoplastie

Le rétablissement après une rhinoplastie peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Immédiatement après l'intervention, le nez est gonflé et meurtri. Les patients devront porter une attelle pendant la première semaine pour aider le nez à conserver sa nouvelle forme. La douleur et l'inconfort peuvent être gérés par des médicaments et la plupart des patients peuvent reprendre le travail au bout de quelques jours.



Comme toute intervention chirurgicale, la rhinoplastie comporte des risques. Il peut s'agir d'une infection, d'un saignement ou d'une cicatrice. Dans de rares cas, le nez peut ne pas cicatriser correctement, ce qui peut nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale. En outre, il est toujours possible que le patient ne soit pas entièrement satisfait des résultats de l'opération. Il est important d'avoir des attentes réalistes et d'examiner soigneusement les risques et les avantages avant de décider de subir l'opération.

Choisir un chirurgien spécialisé en rhinoplastie

Lorsque l'on envisage une rhinoplastie, il est important de choisir un chirurgien qualifié et expérimenté. Recherchez un chirurgien inscrit au registre des spécialistes et demandez à voir des photos avant et après de ses patients précédents. N'oubliez pas de demander au chirurgien s'il a l'expérience du type d'intervention que vous envisagez, et n'hésitez pas à lui faire part de vos inquiétudes ou de vos questions.



