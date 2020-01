Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Histoire de la médecine Sachez en plus sur la grande histoire de la médecine en lisant notre article !







Avez-vous déjà imaginé un couple voulant attendre les 9 mois de grossesse pour savoir si l'enfant est un garçon ou une fille ? Aujourd'hui, cette situation est presque impossible.



La médecine, au sens où elle se forme, se réfère essentiellement à l'art de guérir, et a toujours été développée par des agents qui ont pour but de guérir les maux des autres.

Ainsi, nous avons des formes primitives comme, par exemple, celle du chaman, qui en tant que guérisseur de la tribu indigène prescrit et exécute des procédures qui vont au-delà du corps physique de la personne. Certains rituels datent d'environ 10.000 ans, où l'on pratiquait déjà des opérations pour enlever aux gens ce qui leur causait du tort, ces interventions étaient appelées trépanation et provoquaient de petits trous dans le crâne des individus pour la sortie des esprits qui seraient éventuellement la cause de leurs maladies.



La médecine s'est constituée dans la science en Grèce, avec les premiers rapports et expériences d'Hippocrate, il y a plus de 2 500 ans. On croyait alors que les maux du corps étaient la conséquence d'un déséquilibre des liquides présents dans le corps. Avec la croissance de Rome, de nombreux médecins du monde entier s'y sont installés afin de développer leurs études. Mais un mérite mérite d'être souligné, le Grec Galien qui, par la dissection des animaux, a construit un modèle anatomique qui a ensuite été utilisé pour étudier l'organisme humain par comparaison.



En Égypte, l'exercice de la médecine était perfectionné en lien étroit avec la religion ; après tout, les médecins s'occupaient des pharaons, qui étaient considérés comme l'incarnation des dieux. Ainsi, les Égyptiens ont développé diverses techniques pour traiter les infirmités et même des pansements faits à partir des viscères de lions ou d'éléphants. Grâce aux techniques et aux travaux développés par ces praticiens et ces érudits, nous avons la préservation des corps momifiés des pharaons de l'Égypte ancienne.



Au Moyen Âge, le grand défi était de surmonter les impositions et les interdictions de la religion qui, en proposant que le corps humain soit sacré, empêchait les dessèchements et l'étude même des parties internes de l'organisme. Ce n'est qu'au XVe siècle (1401-1500) que l'autorisation de pratiquer les premières dissections a été donnée, les corps choisis étaient ceux de criminels condamnés à mort. Mais ce n'était pas suffisant, certains médecins ont fait des aventures comme attendre qu'une personne soit exécutée et ensuite voler leur corps. L'histoire raconte que Versalius, un médecin belge, a volé un squelette oublié sur une potence.



La médecine, avec la fin des impositions, s'est développée et, alliée à la découverte d'autres sciences telles que la biologie, la physique et la chimie, en plus de la société elle-même, nous avons la science que nous connaissons aujourd'hui.



Josie Bonnet

