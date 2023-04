Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Implants mammaire Motiva, pourquoi les choisir ?

Dans le monde de l'augmentation mammaire les implants Motiva se font une place à part ! Pourquoi les choisir ?



Les implants mammaires Motiva Health Ergonomix sont la meilleure solution pour l'augmentation mammaire. Ils constituent une excellente alternative aux implants traditionnels au gel de silicone et au sérum physiologique.

Implants mammaire Motiva Health Ergonomix Les implants mammaires Motiva Health Ergonomix sont fabriqués à partir d'une nouvelle génération de silicone appelée "Ergonomix". Il s'agit d'un matériau souple et flexible qui s'adapte à la forme de votre poitrine. Cela signifie que vous obtiendrez de beaux résultats qui vous sembleront naturels, même après l'opération.

L'implant a des contours lisses, sans coutures ni bords visibles lorsqu'il est placé sous le muscle (sous-cutané).

Pourquoi les choisir ? Les implants mammaires Motiva Health Ergonomix constituent le meilleur choix pour l'augmentation mammaire. Ils sont fabriqués en silicone et sont doux et naturels. Leur forme est agréable, ils se tiennent bien dans la main, ils peuvent être placés sous ou sur le muscle et ils présentent un faible risque de rupture (moins de 1 %).

Augmentation mammaire avec implants L'augmentation mammaire par implants est une procédure sûre et efficace. Les implants peuvent être placés au-dessus, au-dessous ou derrière le muscle. Ils peuvent également être constitués de sérum physiologique ou de silicone. Les implants sont une bonne solution pour l'augmentation mammaire car ils donnent un aspect naturel tout en augmentant le volume et la projection de vos seins.

Les implants sont insérés à l'intérieur du corps par une incision dans la région de l'aisselle ou autour du mamelon, de chaque côté de la paroi thoracique (muscles pectoraux), en pratiquant une incision d'environ un centimètre de long. Une fois à l'intérieur, un implant sera positionné sous chaque muscle grand pectoral (en pinçant les deux côtés), ce qui permet une couverture optimale pendant les mouvements. Il n'y a donc aucun risque d'affaissement au fil du temps en raison de la gravité qui exerce une pression constante sur les implants pendant les activités quotidiennes telles que la marche en ville, le shopping dans des magasins comme Victoria Secret, etc...

C'est la meilleure solution pour l'augmentation mammaire. Si vous envisagez de vous faire poser des implants mammaires,

Vous devriez envisager de vous en procurer si :

vous souhaitez un aspect plus naturel lors d'une intervention chirurgicale

Vos seins sont de forme inégale ou asymétrique. Conclusion En conclusion, les implants mammaires Motiva Health Ergonomix constituent la meilleure solution pour l'augmentation mammaire. Ils présentent de nombreux avantages par rapport aux autres types d'implants et peuvent vous aider à obtenir un aspect naturel sans compromettre votre confort ou votre sécurité.

