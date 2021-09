Indonésie : 41 morts dans l’incendie d’une prison

Selon le rapport de la police on déplore pour l’instant 41 pertes en vie humaine : tous des détenus. Il convient de préciser que 40 des 41 victimes ont rendu l’âme sur place et un au cours de son évacuation. On enregistre 8 blessés graves et 72 autres blessés légers. Les victimes de blessures légères reçoivent des soins dans des cliniques non loin du lieu de l’incendie tandis que les blessés graves sont évacués vers les hôpitaux de Tangerang. La désolation et les lamentations des parents des victimes ne se sont pas fait attendre, qui pour souhaiter un enterrement digne à son proche, qui pour se précipiter dans les hôpitaux pour identifier le corps. Un sud-africain et un portugais sont parmi les morts.