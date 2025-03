Chirurgie Esthétique

Injections avec les nouveaux acide hyaluronique en Europe

L’acide hyaluronique est depuis longtemps la référence en matière de comblement des rides et de restauration des volumes du visage. Cependant, de nouvelles générations de fillers injectables ont émergé, intégrant des technologies innovantes qui vont au-delà du simple effet volumateur.



Ces nouveaux injectables, qui incluent des composants comme la policaprolactone (PCL), le poly-L-acide lactique (PLLA) et le calcium hydroxyapatite (CaHA), offrent des résultats plus durables et naturels, en stimulant la production de collagène et en améliorant la qualité de la peau sur le long terme.









1. Fillers à base de polycaprolactone (PCL) : Effet liftant et stimulation du collagène Les fillers à base de polycaprolactone (PCL) sont particulièrement appréciés pour leur capacité à combler les rides tout en stimulant activement la production de collagène.

🔹 Pourquoi choisir la polycaprolactone ? ✔ Effet naturel et progressif : Contrairement aux fillers traditionnels qui agissent immédiatement, la PCL permet une régénération cutanée progressive.

✔ Durée prolongée : Les résultats peuvent durer jusqu’à 24 à 36 mois, offrant une solution durable aux pertes de volume.

✔ Compatibilité biologique : Totalement biodégradable, il est bien toléré et sans risques d’effets secondaires majeurs.

🔹 Idéal pour :

Restaurer les volumes du visage (pommettes, mâchoire, tempes).

(pommettes, mâchoire, tempes). Atténuer les sillons nasogéniens et plis d’amertume .

. Améliorer la texture et la fermeté de la peau du visage et du cou. 2. Fillers à base de poly-L-acide lactique (PLLA) : Un stimulateur de collagène longue durée Les fillers à base de poly-L-acide lactique (PLLA) sont une autre avancée majeure en médecine esthétique. Plutôt que d’agir comme un simple produit de comblement, ils agissent comme un inducteur de collagène, améliorant ainsi la qualité de la peau de l’intérieur.

🔹 Pourquoi choisir le poly-L-acide lactique ? ✔ Biostimulation intense : Il réactive naturellement la production de collagène, permettant à la peau de se raffermir progressivement.

✔ Résultats longue durée : Les effets peuvent persister jusqu’à 2 ans, offrant une solution durable pour le rajeunissement du visage.

✔ Action naturelle et homogène : Contrairement aux injections classiques, il n’ajoute pas de volume excessif, mais renforce progressivement la structure cutanée.

🔹 Idéal pour :

Redonner du volume aux joues creusées et aux tempes affaissées .

et aux . Améliorer la fermeté et l’élasticité de la peau .

. Rajeunir le cou, le décolleté et les mains en stimulant le collagène. 3. Fillers à base de calcium hydroxyapatite (CaHA) : Redéfinition des contours et effet liftant immédiat Les fillers à base de calcium hydroxyapatite (CaHA) sont connus pour leur effet liftant immédiat, combiné à une stimulation de la peau sur le long terme.

🔹 Pourquoi choisir le calcium hydroxyapatite ? ✔ Double action : volumateur immédiat + stimulation du collagène.

✔ Résultats naturels et durables (jusqu’à 18 à 24 mois).

✔ Parfait pour redessiner les contours du visage sans chirurgie.

🔹 Idéal pour :

Raffermir l’ovale du visage et la ligne mandibulaire .

. Restaurer les volumes des pommettes et du menton .

. Traiter les signes du vieillissement des mains et du cou. Pourquoi ces nouvelles générations de fillers révolutionnent la médecine esthétique ? ✅ 1. Un effet plus naturel et progressif Contrairement aux fillers traditionnels qui offrent un résultat immédiat mais temporaire, ces nouveaux injectables permettent une amélioration progressive de la qualité de la peau, évitant tout effet figé.

✅ 2. Une durée de vie prolongée Grâce à leur capacité à stimuler le collagène, ces fillers offrent des résultats bien plus durables que les injectables classiques, réduisant ainsi la fréquence des traitements.

✅ 3. Une sécurité optimale Tous ces nouveaux fillers sont biocompatibles et biodégradables, limitant ainsi les risques de réactions indésirables.



Sites à voir :

https://www.forever-beauty.com/soin/acide-hyaluronique-visage/ Acide hyaluronique Genève ❤️ Filler sur mesure https://www.riccardomarsili.fr/medecine-esthetique/acide-hyaluronique https://www.aesthetics-ge.ch/fr/acide-hyaluronique-sur-mesure/ https://www.sgl-esthetique.ch/acide-hyaluronique-geneve/

Marcia Parisis

Lu 30 fois

Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique