Je veux me refaire les seins

De nombreuses femmes souhaitent augmenter la taille de leurs seins. L'augmentation mammaire est l'un des moyens les plus populaires et les plus efficaces d'atteindre cet objectif, avec plus de 300 000 interventions pratiquées aux États-Unis chaque année. Toutefois, certaines questions se posent quant à l'opportunité d'une intervention chirurgicale, à son coût et aux options qui s'offrent à vous si vous souhaitez une poitrine plus généreuse. Cet article répondra aux questions les plus courantes sur l'augmentation mammaire afin que vous puissiez décider si cette intervention est adaptée à votre morphologie et à votre budget.



Quel est le coût de l'augmentation mammaire ? Le coût d'une augmentation mammaire dépend du type d'implant, de l'incision et de l'emplacement. Le prix peut varier de 6 500 à 10 000 CHF, voire plus, en fonction de ces facteurs.

Un chirurgien plasticien expérimenté et certifié par un conseil d'administration aura établi un barème d'honoraires qui comprendra tous les frais liés à l'intervention.

Section : Comment choisir un chirurgien plasticien ?

Choisir un chirurgien plasticien certifié par le conseil d'administration.

Choisissez un chirurgien qui a de l'expérience en matière d'augmentation mammaire.

Cherchez un chirurgien qui a déjà pratiqué cette intervention à de nombreuses reprises.

Trouver un chirurgien qui est prêt à répondre à vos questions et à passer du temps avec vous afin qu'il ou elle puisse comprendre au mieux vos objectifs pour l'opération et vous guider à travers toutes les options disponibles pour les atteindre - et quelle(s) option(s) serait la meilleure pour vous personnellement ! Comment choisir un chirurgien plasticien ? Comment me préparer à l'intervention ? Il est important de choisir un chirurgien plasticien certifié et de demander des photos avant et après de patients ayant subi l'intervention que vous envisagez.

Renseignez-vous sur les honoraires et les possibilités de financement.

Renseignez-vous sur son expérience et sa formation. Combien de fois a-t-il pratiqué cette intervention ? Depuis combien de temps exerce-t-il ? Pratique-t-il d'autres types d'interventions esthétiques telles que le lifting ou la liposuccion ?

Renseignez-vous également sur la manière dont votre médecin pratiquera l'intervention : S'agit-il d'une intervention ambulatoire ou dois-je passer une nuit à l'hôpital ? Quel type d'anesthésie utilise-t-il (anesthésie générale ou anesthésie locale) ? Où se déroulera l'opération - dans un centre chirurgical ou à l'hôpital ? Et à quel type de période de convalescence puis-je m'attendre après mon opération d'augmentation mammaire : combien de temps devrai-je m'absenter du travail, combien de temps devrai-je m'abstenir de faire de l'exercice, quels médicaments devrai-je prendre pendant ma convalescence à la maison après l'opération ?

Comment se préparer à l'intervention ? Tout le monde peut-il bénéficier d'une chirurgie d'augmentation mammaire ? Discutez avec votre médecin des médicaments que vous devez arrêter de prendre.

Discutez de ce que vous devez faire avant l'opération.

Discutez de ce que vous devez faire après l'opération.

Les complications possibles et la façon dont elles peuvent être traitées : - Un gonflement ou des ecchymoses peuvent apparaître autour des sites d'incision, qui disparaîtront au bout de quelques semaines. - Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes d'infection tels qu'une rougeur autour des incisions, de la fièvre (plus de 100 degrés), des frissons ou une douleur intense autour des incisions qui ne réagit pas rapidement lorsqu'elle est traitée avec des analgésiques en vente libre tels que l'ibuprofène (Advil) ou l'acétaminophène (Tylenol). Quelle est la durée de la convalescence après une opération d'augmentation mammaire ? La durée de la période de convalescence dépend du type d'intervention chirurgicale. Il faut généralement 4 à 6 semaines pour se remettre d'une augmentation mammaire, mais cela varie en fonction du type d'implant utilisé. La plupart des chirurgiens recommandent d'attendre au moins six mois avant de recommencer à faire de l'exercice ou à soulever des charges lourdes après une opération d'augmentation mammaire. Il est important que vous suiviez toutes les instructions données par votre chirurgien pendant cette période, y compris le port d'un vêtement de compression pendant au moins une semaine après l'opération et l'évitement de toute activité intense telle que la course à pied ou le sport jusqu'à ce que vous soyez complètement guérie (en général, environ six mois).

Quels sont les avantages de cette intervention ? L'augmentation mammaire peut améliorer l'image corporelle, ce qui est très important pour certaines femmes. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence que l'on a dans le miroir, mais aussi de la façon dont on se sent soi-même lorsqu'on se regarde dans le miroir. Lorsque la taille des seins est disproportionnée par rapport à leur corps ou qu'ils sont trop petits, de nombreuses femmes se sentent moins sûres d'elles et moins féminines qu'elles ne le souhaiteraient. Une augmentation mammaire peut les aider à se sentir plus attirantes et plus à l'aise dans leur corps.

Quels sont les avantages de cette intervention ? Pourrai-je allaiter après cette intervention ? Vous pourrez allaiter après cette intervention.

L'augmentation mammaire peut améliorer l'estime de soi et l'apparence physique, ce qui peut conduire à une plus grande confiance en soi dans les situations sociales. Cette intervention est particulièrement bénéfique pour les femmes qui ont souffert d'une mauvaise image corporelle en raison d'une poitrine trop petite ou mal formée.

Les femmes qui souhaitent une augmentation mammaire recherchent souvent plus qu'une simple augmentation de la taille de leurs seins ; elles veulent que leurs seins aient l'air naturels et pleins tout en conservant la forme qu'ils ont actuellement (c'est-à-dire ronde ou en forme de goutte d'eau). Quels sont les risques associés à cette intervention ? Infection : Il s'agit de la complication la plus fréquente, qui peut survenir à tout moment pendant ou après l'opération. L'infection peut être traitée avec des antibiotiques, mais elle peut nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire pour retirer l'implant si elle est grave.

Cicatrisation (cicatrisation) : La cicatrisation de la plaie prend du temps et vous devrez éviter toute activité intense pendant plusieurs semaines, le temps que vos seins se remettent des incisions pratiquées pour insérer ou retirer un implant.

Contracture capsulaire : Cela se produit lorsque du tissu cicatriciel se forme autour de la capsule de l'implant, provoquant une fermeté et une gêne dans un ou les deux seins - un effet secondaire courant qui disparaît généralement avec le temps (mais qui nécessite parfois un retrait). Si cela vous arrive, discutez avec votre chirurgien des possibilités de gestion de ce problème !

Déplacement des implants mammaires : Dans les rares cas où les tissus autour d'un implant sont endommagés à la suite d'une infection ou d'un traumatisme (comme un accident de voiture), il existe également un risque accru de déplacement, c'est-à-dire que l'un des seins ou les deux peuvent sortir de leur position normale au-dessus de la paroi thoracique avec le temps, à cause de _________. À retenir : L'augmentation mammaire peut être une excellente option pour les femmes qui l'envisagent. Rappel : l'augmentation mammaire peut être une excellente option pour les femmes qui l'envisagent. Elle peut améliorer l'image corporelle et la confiance en soi, aider à résoudre les problèmes d'estime de soi et même lutter contre la dépression.

Outre ces avantages, l'augmentation mammaire peut également contribuer à lutter contre la dysmorphie corporelle. Ce trouble se caractérise par une préoccupation extrême de l'apparence physique et conduit souvent à des comportements compulsifs, comme le fait de s'épiler ou de faire de l'exercice à outrance, pour tenter d'améliorer son apparence.



