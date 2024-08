Kamala Harris et la convention démocrate 2024

La Convention nationale démocrate de 2024 s'est tenue à Chicago, du 19 au 22 août, au United Center. Cet événement marquant a officialisé la nomination de Kamala Harris comme candidate du parti à la présidence des États-Unis, avec Tim Walz comme colistier pour la vice-présidence.



Ce choix de Chicago n'est pas anodin. La ville et la région du Midwest, surnommée le "mur bleu", sont des bastions cruciaux pour les démocrates, ayant joué un rôle essentiel dans les victoires de Joe Biden en 2020 et lors des élections de mi-mandat de 2022. La convention a été l'occasion pour les démocrates de mettre en avant les réussites de l'administration Biden, notamment en matière d'infrastructure, d'emploi et de développement économique.



L'événement a rassemblé des délégués de tous les États américains et des territoires, offrant une plateforme pour promouvoir la vision du parti, centrée sur les droits démocratiques, la liberté, et l'égalité pour tous les Américains. La convention a aussi mis en avant l'importance du Midwest pour une victoire en 2024, reflétant la diversité et les valeurs de l'Amérique que les démocrates souhaitent représenter

Kamala Harris est une personnalité politique américaine qui occupe une place centrale dans la politique des États-Unis. Née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie, elle est la fille de Shyamala Gopalan, une chercheuse d'origine indienne, et de Donald Harris, un économiste d'origine jamaïcaine. Son héritage multiculturel et son éducation ont fortement influencé sa carrière et ses convictions politiques.



Parcours Éducatif et Professionnel

Kamala Harris a étudié à l'Université Howard, une institution historiquement noire à Washington, D.C., où elle a obtenu un diplôme en sciences politiques et en économie. Elle a ensuite poursuivi des études de droit à l'Université de Californie, Hastings College of the Law, où elle a obtenu son diplôme de juris doctor.



Carrière en Tant que Procureure

Elle a débuté sa carrière en tant que procureure adjointe dans le comté d'Alameda, en Californie, où elle s'est concentrée sur les affaires de violence domestique, d'abus sexuels et d'autres crimes graves. En 2004, Harris est devenue Procureure du district de San Francisco, puis, en 2010, elle a été élue procureure générale de Californie, devenant ainsi la première femme et la première personne de couleur à occuper ce poste dans l'État.



Ascension Politique

En 2016, Harris a été élue sénatrice des États-Unis pour la Californie, où elle s'est fait connaître pour ses interrogatoires incisifs lors des audiences du Sénat, notamment celles concernant la nomination de juges à la Cour suprême et d'autres responsables gouvernementaux.



Vice-présidente des États-Unis

Kamala Harris a fait l'histoire en 2020 en devenant la première femme, la première Afro-Américaine, et la première personne d'origine asiatique à être élue vice-présidente des États-Unis, aux côtés du président Joe Biden. Son rôle de vice-présidente l'a placée au centre de nombreuses initiatives politiques, notamment en matière de réforme de la justice pénale, de lutte contre la crise climatique, et de gestion de la réponse à la pandémie de COVID-19.



Rôle en 2024

Pour l'élection présidentielle de 2024, Kamala Harris a été désignée comme la candidate du Parti démocrate, après que Joe Biden a choisi de ne pas se représenter. Elle sera accompagnée par Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme candidat à la vice-présidence. Cette candidature marque un moment historique et une étape importante dans sa carrière politique​.



Kamala Harris est souvent vue comme une pionnière, brisant les barrières raciales et de genre tout au long de sa carrière, et elle continue de jouer un rôle influent dans la politique américaine.​