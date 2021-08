L'Australie administre un million de doses de vaccin Covid en quatre jours

Au cours de la semaine écoulée, un total de 1,34 million de doses ont été administrées dans tout le pays, où une personne sur quatre est désormais entièrement vaccinée.



Le déploiement du vaccin dans le pays a été lent au départ, mais il s'est rapidement accéléré dans la plupart des régions, et il est actuellement à deux doigts d'avoir administré 15 millions de doses.



Lors d'une conférence de presse, Scott Morrison a annoncé les derniers chiffres et a remercié les médecins généralistes, les pharmaciens et les personnes travaillant dans les réseaux de soins primaires qui ont permis au programme de vaccination de se développer à un rythme soutenu.



Montrant un graphique à barres des derniers chiffres de vaccination, il a déclaré : "Au cours des sept derniers jours - 1,34 million de doses délivrées au cours de la semaine écoulée".



"Merci aux médecins généralistes, aux pharmaciens et aux Australiens d'avoir soutenu cet effort... Nous avons maintenant des pharmaciens qui travaillent 24 heures sur 24 pour offrir ces vaccins aux travailleurs postés, en particulier dans le secteur de la construction."



Cette annonce intervient alors que les fermetures restent en vigueur dans les deux plus grandes villes d'Australie - Sydney et Melbourne - et que les autorités ont déclaré qu'elles seraient nécessaires en cas d'épidémie de Covid jusqu'à ce qu'au moins 70 % des adultes soient vaccinés.



Sydney a signalé un nombre record de 390 nouveaux cas acquis localement vendredi, éclipsant le précédent record quotidien de 356 établi mardi.



Des militaires non armés assistent actuellement la police de Sydney pour contrôler le respect des restrictions de confinement.