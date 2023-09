L'Île de Lampedusa Confrontée à une Affluence Sans Précédent de Migrants

Face à cette crise migratoire en Italie, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Raphaël Glucksmann, député européen Place publique, a exprimé son espoir que la France présente une solution européenne lors du Conseil européen, une étape qu'elle n'a pas encore franchie. Il a souligné que sans un mécanisme de solidarité, l'extrême droite gagnerait du terrain en Italie.



Marion Maréchal, tête de liste aux élections européennes pour le parti Reconquête, qui soutient la formation d'extrême droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, s'est rendue sur l'île pour adresser "un message de soutien à l'Italie abandonnée par l'Union européenne face à la submersion migratoire". De son côté, Jordan Bardella, président du Rassemblement national et également tête de liste aux élections européennes, a appelé Emmanuel Macron à s'engager à ne pas accueillir "un seul migrant". À droite, Éric Ciotti, le président des Républicains, s'est inquiété que les migrants arrivant à Lampedusa se retrouvent "demain aux portes de la France" et a demandé l'organisation d'un référendum sur l'immigration d'ici la fin de l'année.



Cette crise migratoire intervient dans un contexte où la droite et l'extrême droite en France réclament depuis plusieurs mois l'organisation d'un référendum sur les questions migratoires. Dans une lettre adressée le 7 septembre aux chefs des partis politiques, le président français a promis de se prononcer rapidement sur cette question, alors qu'un nouveau projet de loi sur l'immigration doit être examiné à l'Assemblée nationale cet hiver. Plusieurs figures de la droite ont déjà exprimé leur opposition au volet de régularisation du texte, tandis que des membres de la majorité présidentielle ont soutenu un texte "humaniste" qui prévoit notamment la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les "secteurs en tension".



Cette crise met en lumière les tensions politiques et les défis que pose la gestion des flux migratoires en Europe. Les débats sur l'immigration et la solidarité européenne sont plus brûlants que jamais, et la situation à Lampedusa rappelle l'urgence de trouver des solutions durables pour faire face à cette crise. En attendant, les habitants de Lampedusa, désemparés et en première ligne de cette crise, continuent de voir affluer des migrants désespérés, espérant un avenir meilleur en Europe.