UDC, massacre de loups un déni de démocratie au 1er décembre 2023

Qu'est ce qu'il se passe en Suisse à propos des loups ?

Un peu d'histoire :

Ils veulent rassembler les mécontents du système en promettant du changement mais je précise à ceux et celles qui n'ont pas comprit que si l'UDC et toutes les extrêmes droites ne sont pas contents du système c'est pour le remplacer par un système bien plus autoritaire et vraiment pas par un système plus juste.

Et la volonté du peuple on en fait quoi ?

Une Suisse ou l'UDC fait ce qu'elle veut ?

Le département fédéral de l'environnement dirigé par une figure d'extrême droite a réussis à mettre en place des tirs préventifs sur les loups dans le but de réduire les meutes présentes de 60%. Les loups sont 300 en Suisse. 300 loups en Suisse: «Les loups se rencontrent et se reproduisent plus» | 24 heures Albert Roesti directeur du département fédéral de l'environnement va faire abattre en théorie 180 loups à partir du 1er décembre 2023. Voici les faits.Dans le but de se renouveller et de brouiller les idées les partis d'extrême droite comme l'UDC et notre Rassemblement national n'hésite pas à s'ériger en défenseur de la liberté. Vous avez bien lu......Le plus grand mélange de toutes les extrêmes droites c'est de faire passer le libéralisme pour la liberté. Or le libéralisme ne profitera qu'aux plus puissant qui le mettront en place et pas à ceux qui auront bêtement voter pour eux. La liberté Made in UDC veut dire que si un entrepreneur veut ouvrir une usine et proposer des salaires de 500 euros par mois pour un travail à plein temps il a le droit de le faire puisqu'il peut se payer l'usine et les ouvrir n'ont qu'à être heureux d'avoir du travail. Si un grand entrepreneur UDC veut unifier les assurances maladies et proposer une prime de 1000 CHF par mois pour avoir droit au système de santé Suisse il peut le faire puisqu'il en a les moyens.Le peuple Suisse a pourtant clairement dit ce qu'il ne voulait lors de l'initiative populaire du 27 septembre 2020 qui voulait durcir la chasse. Le peuple a refusé de durcir la loi sur la chasse et n'a pas voulu de tir préventifs des prédateurs. Alors de la lointaine France on s'interroge beaucoup ! Est-ce que si Marine le Pen est élue présidente nous allons voir une extermination des prédateurs de type Lynx, Ours, Loups parce qu'ils dérangent le Lobby agricole ? En passant extermination des rapaces parce qu'ils enlèvent trop de lièvres aux chasseurs ?A quoi bon voter et faire voter des initiatives populaires si par quelques habiles manoeuvres politiciennes certains partis peuvent faire ce qu'ils veulent en préservant les intérêts primaires de leurs propre électorat composé en grande partie d'agriculteur. Jennifer quand vous avez fait la grande émission sur TF1 pour aider les agriculteurs vous avez oublié dire bien des choses.Pollution des sols par les agriculteurs de Suisse ou de France :Les agriculteurs représentent une grande part de l'électorat UDC. Y a t-il une volonté réelle de cohabiter avec cette nature qui devrait être notre patrimoine à tous ? L'extermination des loups ne serait que le début d'une toute puissance sociétale et le début d'un avenir bien sombre pour notre environnement qui selon l'UDC doit se plier avant tout aux intérêt des agriculteurs et c'est comme cela, même les votations populaires n'ont pas à changer ce fait.Le libéralisme qu'amènera l'UDC en Suisse n'a rien à voir avec une libération.Le 1er décembre 2023 sera un jour funeste où va se mettre en place une extermination d'un animal sauvage qui n'a en rien perturbé les activités économiques du Lobby agricole Suisse, les chiffres du tableau ci-dessous le prouve. Un peu d'espoir avec cette fédération dont nous vous parlions en préambule mais il va falloir se réunir efficacement pour contrer en toute légalité les futurs projets d'une extrême droite qui asservira qui n'est pas assez fort qu'il soit animal ou humain.J'ai dis ce que j'avais à dire !