L'histoire du fascisme en France

1. La Ligue des Patriotes : Fondée par Paul Déroulède à la fin du XIXe siècle, elle adopte des éléments proto-fascistes dans les années 1920 sous la direction de Maurice Barrès.

2. Le Faisceau : Fondé en 1925 par Georges Valois, c'est le premier véritable mouvement fasciste en France, inspiré par le fascisme italien de Mussolini. Le Faisceau prône un corporatisme nationaliste et anti-communiste mais disparaît rapidement en 1928.

3. Les Croix-de-Feu : Dirigé par le colonel François de La Rocque, ce mouvement de vétérans de la Première Guerre mondiale devient une ligue nationaliste et paramilitaire. Bien qu'il adopte des aspects fascistes, il se distance des méthodes extrêmes et évolue vers une organisation plus modérée, la Parti Social Français (PSF).

4. L'Action Française : Fondée par Charles Maurras, c'est un mouvement monarchiste et nationaliste qui, bien qu'antidémocratique et antisémite, ne se considère pas comme fasciste. Néanmoins, elle influence plusieurs groupes fascistes français.