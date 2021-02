La France cherche à interdire un groupe d'extrême droite anti-migrants

"Cette organisation a maintenant 10 jours pour répondre", a écrit M. Darmanin sur Twitter samedi dernier, alors que le ministère a déclaré à France Info que "la dissolution [de l'organisation] est très probable dans les 15 jours".



En janvier, les autorités françaises ont commencé à enquêter sur le groupe pour incitation à la haine raciale, suite à une action anti-migrants dans les Pyrénées où une trentaine de membres de Génération Identité se sont rendus au col du Portillon, à la frontière franco-espagnole, pour tenter d'empêcher le passage des migrants.

En novembre dernier, la France a interdit le groupe nationaliste d'extrême droite turc les Loups gris à la suite d'incidents en France impliquant le groupe alors que les tensions montaient entre la France et la Turquie, notamment à propos du conflit du Haut-Karabakh.



En vertu du droit français, le Conseil des ministres peut interdire par décret une organisation si elle est jugée complice d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance ethnique, de leur nationalité ou de leur religion, ou de propagation d'idées ou de théories tendant à justifier ou à encourager une telle discrimination, haine ou violence.



En droit français, le Conseil des ministres peut interdire par décret une organisation si elle est jugée complice d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ethnique, de leur nationalité ou de leur religion, ou de propagation d'idées ou de théories tendant à justifier ou à encourager une telle discrimination, haine ou violence.



En décembre 2020, trois militants de Generation Identity ont fait appel avec succès d'une peine de six mois de prison après avoir été reconnus coupables d'avoir tenté d'empêcher des migrants d'entrer en France par la frontière franco-italienne en 2018 en louant deux hélicoptères et un avion. En novembre dernier, la France a interdit le groupe nationaliste d'extrême droite turc les Loups gris à la suite d'incidents survenus en France impliquant le groupe alors que les tensions montaient entre la France et la Turquie, notamment au sujet du conflit du Haut-Karabakh.