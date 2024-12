La Géorgie s'enflamme : le rêve européen attise les tensions

La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, se trouve dans une position délicate. En rupture avec le gouvernement mais disposant de pouvoirs limités, elle a choisi de soutenir les manifestants. Dans une interview accordée à Euronews , elle a déclaré : "Nous ne nous préparons pas à une révolution. Nous préparons la transition vers de nouvelles élections, car c'est le moyen le plus stable pour ce pays d'aller de l'avant et de revenir sur la voie européenne".Zourabichvili a souligné l'importance du soutien international, notamment la résolution du Parlement européen et la préparation d'une déclaration des 27 membres de l'UE sur la situation. Elle a insisté sur le fait que la population géorgienne demande deux choses : conserver son avenir européen et obtenir de nouvelles élections pour avoir un gouvernement stable et légitime.La présidente a également mis en lumière la complexité de la situation politique actuelle. Elle se considère comme "la seule institution indépendante qui reste dans le pays et qui n'est pas dirigée par un parti et un homme". Cette position unique lui confère une responsabilité particulière dans la gestion de cette crise.