La Lipostructure selon le Dre Teresa Rotunno

1. Qu’est-ce que la Lipostructure ?

La lipostructure consiste à prélever de la graisse sur une zone du corps (comme le ventre, les cuisses ou les hanches) et à la réinjecter dans des zones nécessitant plus de volume ou un effet rajeunissant. Cette technique permet d’améliorer les contours du visage et du corps sans avoir recours à des implants ou des produits synthétiques.



2. Indications : Pour qui et pour quoi ?

🔹 Au niveau du visage



Correction des cernes creux.

Comblement des joues creusées.

Amélioration du contour des lèvres et des pommettes.

Atténuation des rides et perte de volume liée au vieillissement.

🔹 Au niveau du corps



Augmentation naturelle des seins ( lipofilling mammaire ).

). Augmentation des fesses ( Brazilian Butt Lift, BBL ).

). Correction des asymétries ou des irrégularités après une liposuccion.

Rajeunissement des mains en redonnant du galbe.

3. Déroulement de l’intervention

🕒 Durée : Environ 1h30 à 3h selon la zone traitée.

💉 Anesthésie : Locale ou générale selon l’importance du traitement.

🏥 Hospitalisation : Ambulatoire ou 1 nuit en clinique.



Étapes principales :

1️⃣ Prélèvement de la graisse par liposuccion douce.

2️⃣ Purification de la graisse pour ne garder que les cellules viables.

3️⃣ Réinjection de la graisse en fines couches pour un effet naturel et homogène.



4. Avantages de la Lipostructure

✅ 100% naturelle : Aucun produit artificiel, seulement votre propre graisse.

✅ Résultats progressifs et durables : La graisse qui survit au transfert devient permanente.

✅ Double bénéfice : Affinement des zones de prélèvement et volumisation ciblée.

✅ Peu de risques de rejet puisque c’est une matière autologue.



5. Suites et Récupération

📆 Temps de récupération : 1 à 2 semaines selon l’ampleur du traitement.

🔹 Œdèmes et ecchymoses légères pendant quelques jours.

🔹 Reprise du travail après 5 à 10 jours selon la zone traitée.

🔹 Résultat visible dès 1 mois, avec une stabilisation définitive après 3 à 6 mois.



6. Résultats et Longévité

🎯 Environ 60 à 70% de la graisse transférée est conservée définitivement.

💡 Des retouches peuvent être nécessaires pour optimiser le résultat final.

📸 Effet naturel, sans l’apparence figée des implants ou des injections de produits de comblement.



7. Tarifs et Consultation avec le Dr Teresa Rotunno

💰 Prix : Varie selon la zone traitée et l’ampleur du lipofilling. Une consultation permet d’établir un devis personnalisé.

📞 Prendre rendez-vous : Le Dr Teresa Rotunno vous reçoit pour une évaluation personnalisée et un plan de traitement adapté à vos attentes.



