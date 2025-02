Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique La chirurgie esthétique selon le Docteur Teresa Rotunno Le Dr Teresa Rotunno, chirurgienne esthétique reconnue, adopte une philosophie centrée sur trois piliers essentiels : l’écoute attentive, l’excellence et la qualité des soins, et la durabilité des résultats. Son approche unique repose sur une combinaison de savoir-faire chirurgical, de bienveillance et d’éthique, garantissant des résultats qui respectent la singularité de chaque patient.

1. L’écoute attentive : une approche humaine et bienveillante L’une des valeurs fondamentales du Dr Teresa Rotunno est l’écoute active et bienveillante de ses patients. Elle considère que la chirurgie esthétique ne doit pas être une simple intervention technique, mais une démarche profondément personnelle et réfléchie, où chaque patient doit se sentir compris, respecté et accompagné. Une consultation approfondie pour une prise en charge personnalisée Dès la première consultation, Dr Rotunno prend le temps d’échanger avec son patient pour comprendre ses motivations profondes, ses attentes et ses éventuelles craintes. Elle adopte une approche pédagogique et transparente, en expliquant chaque option disponible, ses bénéfices et ses limites.

Elle s’assure ainsi que chaque décision est prise en toute connaissance de cause et dans le respect de l’identité du patient. Un accompagnement tout au long du parcours esthétique Contrairement aux approches standardisées, le Dr Rotunno considère chaque patient comme unique. Son accompagnement ne s’arrête pas à l’acte chirurgical : elle reste disponible avant, pendant et après l’intervention pour garantir une prise en charge globale et rassurante.

Elle veille aussi à ce que le patient ait des attentes réalistes en expliquant ce que la chirurgie esthétique peut et ne peut pas faire, évitant ainsi toute déception. Une chirurgie esthétique éthique et responsable Loin des excès et des tendances éphémères, le Dr Rotunno défend une vision éthique de la chirurgie esthétique. Elle n'encourage pas les transformations excessives et refuse les interventions qui ne seraient pas bénéfiques à long terme. Son but n’est pas de transformer mais d’embellir et de sublimer en respectant l’identité de chaque patient.

Elle oriente ainsi ses patients vers les meilleures décisions pour eux, même si cela implique de déconseiller une intervention jugée inadaptée ou prématurée. 2. L’excellence et la qualité des soins : un savoir-faire au service de la beauté naturelle Le Dr Teresa Rotunno est reconnue pour son exigence dans la qualité des soins et des résultats obtenus. Son approche rigoureuse repose sur une expertise médicale pointue et une maîtrise des techniques les plus avancées en chirurgie esthétique. Des techniques modernes et innovantes Elle s’appuie sur les avancées scientifiques et technologiques pour proposer des interventions sûres, précises et adaptées à chaque morphologie. Elle privilégie des techniques qui permettent d’obtenir des résultats naturels en évitant les effets figés ou artificiels.

Parmi ses spécialités : Le lifting du visage avec des méthodes préservant les expressions naturelles.

avec des méthodes préservant les expressions naturelles. L’augmentation mammaire par prothèses avec un choix d’implants adaptés à la morphologie de la patiente.

avec un choix d’implants adaptés à la morphologie de la patiente. Le lipofilling qui permet d’embellir les formes sans recours aux prothèses.

qui permet d’embellir les formes sans recours aux prothèses. L'abdominoplastie une spécialité bien rare

Les soins de médecine esthétique, comme les injections d’acide hyaluronique et de botox, pour un rajeunissement sans chirurgie. Une exigence de sécurité et de précision Chaque intervention est réalisée dans le strict respect des protocoles médicaux et des normes de sécurité les plus élevées. Elle privilégie des matériaux de haute qualité pour garantir un résultat optimal et minimise les risques post-opératoires grâce à des techniques de pointe.

Elle s’entoure d’une équipe médicale qualifiée, assurant une prise en charge dans les meilleures conditions. Un suivi post-opératoire rigoureux La réussite d’une intervention ne se mesure pas uniquement à la qualité du geste chirurgical. C’est pourquoi le Dr Teresa Rotunno accorde une importance capitale au suivi médical post-opératoire.

Elle s’assure que chaque patient récupère dans les meilleures conditions, avec des conseils précis pour optimiser la cicatrisation et la tenue des résultats. Elle reste également disponible pour répondre aux interrogations et accompagner ses patients vers une guérison sereine. 3. La durabilité des résultats : une beauté qui résiste au temps Un des engagements du Dr Teresa Rotunno est de garantir des résultats qui s’intègrent naturellement à l’évolution du corps et du visage au fil des années. Une approche axée sur l’harmonie et la proportionnalité Elle privilégie une esthétique basée sur l’harmonie des formes, en évitant les excès qui pourraient donner un aspect artificiel ou non durable.

Que ce soit pour une augmentation mammaire, un lifting ou des injections de médecine esthétique, chaque geste est pensé pour évoluer naturellement avec le temps. L’importance des tissus et de la qualité de peau Le Dr Rotunno adopte des techniques qui respectent la structure profonde des tissus afin d’éviter les distorsions ou relâchements prématurés.

Par exemple : En lifting du visage , elle agit sur les muscles sous-jacents pour un rajeunissement durable plutôt que de simplement tirer la peau.

, elle agit sur les muscles sous-jacents pour un rajeunissement durable plutôt que de simplement tirer la peau. En augmentation mammaire , elle choisit des implants ou du lipofilling de manière à préserver une belle tenue à long terme.

, elle choisit des implants ou du lipofilling de manière à préserver une belle tenue à long terme. En médecine esthétique, elle favorise des injections modérées et progressives pour éviter l’effet figé et la dépendance aux traitements répétés. Un accompagnement sur le long terme La durabilité d’un résultat ne dépend pas uniquement de l’acte médical, mais aussi des habitudes de vie et du suivi du patient. C’est pourquoi le Dr Teresa Rotunno propose des conseils personnalisés pour entretenir les effets des interventions et ralentir le vieillissement cutané.

Elle insiste sur : L’hygiène de vie : alimentation équilibrée, hydratation et protection solaire.

: alimentation équilibrée, hydratation et protection solaire. Les soins complémentaires : traitements en cabinet comme le laser ou la radiofréquence pour préserver la tonicité de la peau.

: traitements en cabinet comme le laser ou la radiofréquence pour préserver la tonicité de la peau. Un suivi régulier : contrôles annuels pour anticiper d’éventuels ajustements et maintenir un résultat esthétique optimal. Conclusion : Une chirurgie esthétique au service de l’élégance et du bien-être Le Dr Teresa Rotunno incarne une approche humaine, rigoureuse et visionnaire de la chirurgie esthétique. Elle écoute et accompagne chaque patient avec bienveillance.

Elle privilégie l’excellence et la précision dans chaque intervention.

Elle s’engage à garantir des résultats naturels et durables, en harmonie avec l’évolution du corps. Son ambition n’est pas de transformer, mais d’aider chaque patient à révéler sa propre beauté en respectant son identité et son équilibre.

