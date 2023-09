La convalescence après uen blépharoplastie ?

Comment prévenir le vieillissement ?

Le reste du visage, est plus fine, et sans graisse. Ces trois aspects combinés au vieillissement naturel de la peau, où le collagène, l'élastine et l'eau diminuent, rendent cette partie plus exposée au vieillissement avancé.



Qu'est-ce que le contour des yeux ?

Par contour des yeux , nous entendons la zone précise qui entoure l'œil, autrement dit la zone périoculaire. Par rapport aux autres parties du visage, on remarque que le contour des yeux est spécifié par :

• La peau qui entoure les yeux est plus fine (0,3 mm)

• Le nombre de follicules pileux, de glandes exocrines (sueur) et de glandes sébacées est beaucoup plus faible.

• Les fibres élastiques et collagènes présentes dans la matrice du derme sont moins nombreuses.

• La circulation lymphatique et sanguine autour de la zone des yeux est lente.

En raison de ses caractéristiques particulières, la peau du contour des yeux apparaît très sensible à l'atrophie des fluides interstitiels et du sang ; en effet, cette partie est plus sèche et plus perméable que les autres régions du visage. Tout cela s'explique par une disposition naturelle aux poches, aux rides et aux cernes.



Comment prévenir les signes du vieillissement

Quel que soit le type de peau, la zone critique des yeux a toujours besoin de soins cosmétiques super tendres. Qu'elle soit sèche, grasse ou mixte, peu importe : cette partie est toujours sensible. N'oubliez pas que la peau du contour des yeux a tendance à résister aux agressions chimiques et physiques plus souvent que les autres parties du visage.

En outre, il ne faut pas oublier que cette partie est plus exposée aux rides, aux pattes d'oie et aux imperfections typiques de l'âge : justement pour retarder au maximum l'apparition de ces imperfections, le traitement anti-âge visant le contour des yeux devrait déjà commencer vers 28-30 ans.

Il est conseillé d'accorder toute l'attention nécessaire à cette zone, en évitant qu'un contour des yeux négligé ne finisse par supprimer prématurément l'éclat naturel du regard. Bien entendu, le traitement idéal pour améliorer l'apparence du contour des yeux et anticiper les caractéristiques typiques du vieillissement doit être spécifique au type de peau et correspondre aux besoins du consommateur.

Comment éviter un contour des yeux couvert de rides de la patte d'oie ?

On peut éviter un contour des yeux grâce à des traitements et des soins spécifiques. Comme la méthode Beauty Reset, qui agit pendant 90 minutes à 360° sur le visage et le corps. Concrètement, ce soin va nourrir, hydrater, détoxifier et reminéraliser. Donner un aspect plus lumineux, plus compact et plus détendu au contour des yeux .



Médecine esthétique et contour des yeux

Les imperfections telles que les plis sous les yeux , les pattes d'oie, les crevasses et les poches peuvent être éliminées en recourant à la médecine esthétique. Les solutions les plus adoptées sont :

Le micronage avec raffinement :

Des micro-trous qui permettent de donner du collagène et de l'élastine à la peau. Cette thérapie est totalement indolore.

• Botox : élimine les rides et prévient leur formation.

• Dermal fillers : idéal pour éliminer l'effet violet gênant autour des yeux , c'est-à-dire les cernes.

• Peeling des yeux : traitement qui fait appel aux nanotechnologies

Source intéressante : https://lausanne.biz/blepharoplastie-convalescence/