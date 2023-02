Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique La sécurité de la liposuccion en Suisse

"La chirurgie de liposuccion permet d'aspirer la graisse sous-cutanée, éliminant ainsi les dépôts graisseux localisés, par exemple sur les hanches, les cuisses, les genoux et l'abdomen. Lorsque de grandes zones ou de grandes quantités ne sont pas concernées, elle peut également être réalisée sous anesthésie locale ou sous sédation".





Précautions à prendre

"Il est essentiel de la pratiquer dans un établissement agréé, donc contrôlé, qui garantit la stérilité de l'instrumentation. En particulier, les canules (elles ont un diamètre de 2 à 4 mm, sont insérées en sous-cutané par une incision de quelques millimètres et sont reliées à un aspirateur ou à une seringue pour aspirer l'excès de graisse), étant des instruments creux et longs, nécessitent une stérilisation particulière, vérifiée par un test spécifique appelé Helix qui garantit qu'elles sont effectivement imprégnées par la vapeur du stérilisateur. La garantie d'une bonne stérilisation des instruments provient des contrôles auxquels sont régulièrement soumises les installations autorisées".



Faites donc attention à l'installation : elle doit être en conformité avec les permis et autorisations, synonymes de contrôles réguliers et de certification des normes.



Contre-indications



"L'intervention est contre-indiquée pour les personnes présentant des problèmes de santé graves et doit être proposée avec prudence et des précautions particulières aux personnes à risque de problèmes thrombotiques, par exemple les femmes qui ont des varices abondantes. En outre, ce n'est pas le choix idéal à un certain âge, "lorsque la peau s'amincit et perd de son élasticité, et que l'élimination du volume peut donner un effet insatisfaisant"



Risques



Bien sûr, le risque "zéro" n'existe pas, mais "les risques pour la santé d'une opération bien planifiée et mineure, c'est-à-dire inférieure à 3 % de la masse corporelle, sont minimes, tout comme le traumatisme subi par le corps", poursuit le spécialiste. "Les liposuccions importantes, en revanche, c'est-à-dire l'aspiration de plusieurs kilos de graisse, sont des opérations majeures et devraient être réservées à des patients sélectionnés (en excellente santé) et réalisées dans des structures adéquatement équipées pour gérer également la période postopératoire, car le traumatisme dans ces cas est très important et les risques de complications sont élevés".



Bien entendu, les contrôles appropriés, tels que les analyses de sang et l'électrocardiogramme, et les contrôles de routine préparatoires au type d'anesthésie requis doivent être effectués avant l'intervention.



Convalescence



Dans le cas d'une liposuccion mineure qui est la condition la plus fréquente", la convalescence est "plutôt légère". En fait, la douleur est limitée, comparable à la sensation d'un traumatisme mineur, par exemple une hanche contre une arête, et les activités normales peuvent être reprises immédiatement". Cependant, il faut être patient pendant un certain temps pour reprendre les activités sportives et les bains de soleil : "au moins trois semaines en moyenne".



En outre, pendant les 15 à 20 premiers jours, il est conseillé de porter un manchon de compression qui exerce une pression sur les zones lipoaspirées.



Pas de crainte si la zone traitée apparaît initialement gonflée et meurtrie, raison pour laquelle " il est bon de ne pas exposer la peau au soleil pour éviter les traces brunâtres ". Et pas de crainte si "au bout d'une semaine environ, le volume est apparemment similaire au volume préopératoire : le volume postopératoire est atteint après environ 30 à 40 jours".



Source :

Précautions à prendre"Il est essentiel de la pratiquer dans un établissement agréé, donc contrôlé, qui garantit la stérilité de l'instrumentation. En particulier, les canules (elles ont un diamètre de 2 à 4 mm, sont insérées en sous-cutané par une incision de quelques millimètres et sont reliées à un aspirateur ou à une seringue pour aspirer l'excès de graisse), étant des instruments creux et longs, nécessitent une stérilisation particulière, vérifiée par un test spécifique appelé Helix qui garantit qu'elles sont effectivement imprégnées par la vapeur du stérilisateur. La garantie d'une bonne stérilisation des instruments provient des contrôles auxquels sont régulièrement soumises les installations autorisées".Faites donc attention à l'installation : elle doit être en conformité avec les permis et autorisations, synonymes de contrôles réguliers et de certification des normes."L'intervention est contre-indiquée pour les personnes présentant des problèmes de santé graves et doit être proposée avec prudence et des précautions particulières aux personnes à risque de problèmes thrombotiques, par exemple les femmes qui ont des varices abondantes. En outre, ce n'est pas le choix idéal à un certain âge, "lorsque la peau s'amincit et perd de son élasticité, et que l'élimination du volume peut donner un effet insatisfaisant"Bien sûr, le risque "zéro" n'existe pas, mais "les risques pour la santé d'une opération bien planifiée et mineure, c'est-à-dire inférieure à 3 % de la masse corporelle, sont minimes, tout comme le traumatisme subi par le corps", poursuit le spécialiste. "Les liposuccions importantes, en revanche, c'est-à-dire l'aspiration de plusieurs kilos de graisse, sont des opérations majeures et devraient être réservées à des patients sélectionnés (en excellente santé) et réalisées dans des structures adéquatement équipées pour gérer également la période postopératoire, car le traumatisme dans ces cas est très important et les risques de complications sont élevés".Bien entendu, les contrôles appropriés, tels que les analyses de sang et l'électrocardiogramme, et les contrôles de routine préparatoires au type d'anesthésie requis doivent être effectués avant l'intervention.Dans le cas d'une liposuccion mineure qui est la condition la plus fréquente", la convalescence est "plutôt légère". En fait, la douleur est limitée, comparable à la sensation d'un traumatisme mineur, par exemple une hanche contre une arête, et les activités normales peuvent être reprises immédiatement". Cependant, il faut être patient pendant un certain temps pour reprendre les activités sportives et les bains de soleil : "au moins trois semaines en moyenne".En outre, pendant les 15 à 20 premiers jours, il est conseillé de porter un manchon de compression qui exerce une pression sur les zones lipoaspirées.Pas de crainte si la zone traitée apparaît initialement gonflée et meurtrie, raison pour laquelle " il est bon de ne pas exposer la peau au soleil pour éviter les traces brunâtres ". Et pas de crainte si "au bout d'une semaine environ, le volume est apparemment similaire au volume préopératoire : le volume postopératoire est atteint après environ 30 à 40 jours".Source : https://medecine.biz/liposuccion-sure/



Sandra Delarra

Lu 28 fois









Flashback : < > Brazilian Buttock Lift Questions et réponses Coolsculpting pour perdre du ventre Prothèses rondes ou anatomique, comment choisir ? Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique