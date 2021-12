La suisse s’engage pour l’avenir des enfants du Sénégal

Judith Schuler est la directrice de communication et fundraising de « chaîne du Bonheur ». Elle explique les orientations des financements de l’organisation. Essentiellement, l’organisation soutien tous les projets qui vont dans le sens de la défense des droits des enfants qui n’ont pas encore 18 ans. Il faut dire qu’il s’agit de la défense des droits des enfants mineurs.



L’organisation travaille à l’éducation de ces enfants d’une part et à leur protection d’autre part. Pour y arriver, c’est l’Alphadev qui organise des séances d’alphabétisation en faveur des enfants. L’ONG organise aussi différentes formations sanctionnées par des diplômes. Il s’agit souvent des formations professionnelles. L’objectif est de donner aux enfants des capacités de travailler par eux-mêmes sans attendre l’Etat. C’est la meilleure manière de combattre la pauvreté dans ces régions. Lorsqu’ils sont occupés, le taux de criminalité est réduit et les tentatives d’immigration ne sont plus fréquentes.