Laser Vasculaire en Suisse à Genève

Le laser vasculaire est un traitement non invasif qui utilise des impulsions lumineuses de haute intensité pour détruire les vaisseaux sanguins excédentaires et améliorer l'apparence des varicosités. Le laser vasculaire est utilisé depuis des décennies comme méthode peu invasive pour traiter les varices,



Quelles sont les indications du laser vasculaire ?

Le laser vasculaire est indiqué pour le traitement des varices, des varicosités et des télangiectasies rouges, bleues ou violettes sur les jambes. Le laser vasculaire peut également être utilisé pour traiter les petites hémorroïdes qui n'ont pas répondu aux autres traitements. Le laser vasculaire pour corriger les lésions cutanées inesthétiques Il y a en effet des lésions cutanées causées par une dilatation excessive des vaisseaux superficiels de la peau Le laser vasculaire est utilisé pour traiter les varicosités rouges, bleues ou violettes sur les jambes. Ces petits capillaires se dilatent et deviennent visibles sous la peau, provoquant une décoloration inesthétique. Le laser vasculaire permet de traiter les varicosités à domicile, sans douleur ni anesthésie.

Le laser vasculaire contre la dilatation de la peau

Les lasers vasculaires sont utilisés pour traiter la dilatation excessive des vaisseaux cutanés superficiels. Il s'agit notamment des veines d'araignée, des angiomes cerises et des télangiectasies. La procédure consiste à utiliser un faisceau laser pour détruire la paroi interne de ces vaisseaux sanguins, ce qui réduit leur taille et leur apparence. La lumière laser est dirigée vers la zone affectée en déplaçant une pièce à main au-dessus de celle-ci en une série de passages pendant que vous êtes allongé sur le dos sous anesthésie locale (crème anesthésiante). Vous pouvez ressentir une certaine pression ou chaleur pendant le traitement, mais cela ne devrait pas être douloureux, sauf si vous avez une peau très sensible ou si nous touchons accidentellement une zone où il n'y a pas encore de crème anesthésiante !

Le laser vasculaire pour traiter les varicosités rouges, bleues ou violettes des jambes

Les varicosités sont petites et généralement inoffensives. Elles peuvent apparaître sur le visage, la poitrine, les bras et les jambes. Les varicosités sont causées par des vaisseaux sanguins qui se sont dilatés (agrandis). Cela peut être dû au vieillissement ou aux dommages causés par le soleil sur la peau. Dans la plupart des cas, elles ne nécessitent pas de traitement, mais si elles sont disgracieuses, vous pouvez les faire enlever à l'aide d'un laser vasculaire dans une clinique . L'intervention dure environ 30 minutes et se fait sous anesthésie locale, vous ne ressentirez donc aucune douleur pendant le traitement ! Une fois l'intervention terminée, vous pourrez rentrer chez vous immédiatement, sauf en cas de complications nécessitant un traitement supplémentaire à l'hôpital, comme des points de suture pour les plaies qui saignent, etc...

Le laser vasculaire pourquoi ?

Pourquoi le faire ? Les avantages de l'utilisation d'un laser vasculaire pour le traitement des varices sont des résultats rapides et durables avec un temps d'arrêt minimal. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez choisir un laser vasculaire pour le traitement des varices. Les avantages de l'utilisation du laser vasculaire pour le traitement des varices sont des résultats rapides et durables avec un temps d'arrêt minimal. L'intervention est réalisée à l'aide d'un appareil portatif perfectionné qui émet une énergie lumineuse infrarouge dans votre peau, réchauffe les vaisseaux sanguins, ce qui les fait s'effondrer sur eux-mêmes et se rétrécir à l'abri des regards. Comme il n'y a pas d'intervention chirurgicale ni d'incision, il n'est pas nécessaire de faire des points de suture après l'intervention, ce qui vous permet de reprendre le travail immédiatement !

Que se passe-t-il pendant l'intervention ? La procédure est rapide, indolore et réalisée dans le cabinet d'un médecin ou dans une station thermale. Elle n'est pas invasive et peut être réalisée en moins d'une heure. Il n'y a pas d'effets secondaires associés au traitement vasculaire au laser, ce qui signifie que vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes normales immédiatement après le traitement. Les lasers vasculaires ciblent les vaisseaux sanguins qui se sont élargis en raison d'une inflammation ou d'une accumulation de plaques sur leurs parois (appelées plaques d'athérosclérose). La lumière du laser pénètre dans le vaisseau et provoque son affaissement tout en préservant les tissus sains qui l'entourent, de sorte qu'aucune cicatrice n'est laissée après le traitement

Comment le laser vasculaire fonctionne-t-il ?

Le laser vasculaire est une procédure peu invasive qui utilise l'énergie lumineuse pour détruire le sang à l'intérieur des varices. Une impulsion d'énergie lumineuse intense est délivrée par une pièce à main en fibre optique qui chauffe et vaporise le sang à l'intérieur des varices individuelles. Cela détruit de petites quantités de tissu tout en épargnant les tissus sains environnants tels que les muscles et la peau. Le laser vasculaire permet de traiter les varicosités à domicile sans douleur ni anesthésie. Le laser vasculaire est un excellent outil pour traiter les varicosités, mais il a également de nombreuses autres utilisations. Cette technologie existe depuis les années 1980 et est utilisée par les médecins et les esthéticiennes pour différentes procédures. Le laser vasculaire est un traitement sûr et efficace des varices, des varicosités et d'autres affections vasculaires. La procédure est rapide et peut être effectuée à domicile sans douleur ni anesthésie. En savoir plus :

En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/laser-vasculaire-geneve



Xavier Tenorio

