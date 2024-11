Le Cabinet Pradès à Angoulême veut assister la Tunisie dans le recouverment des créances qui lui sont dues

Mais qu'est ce que le recouvrement de créances et d'impayés? Si vous êtes une entreprise et quand bien même vous auriez mis en place votre propre service de recouvrement et de contentieux, certains débiteurs de bonne ou de mauvaise foi changent d'adresse ou encore la créance est frappée de prescription. (Dans ce cas le recouvrement ne saurait être forcé mais seulement négocié.) Un autre paramètre peut rendre l'action de votre service interne de recouvrement impossible ou trop coûteuse: le montant de telle créance ou tel impayé est peu élevé pour prendre le risque d'engager des frais de poursuites. Il arrive aussi que votre service interne soit tout simplement débordé.Il en va de même pour vos créances à l'international, en Europe et en Afrique. Le cabinet Pradès active ses réseaux pour recouvrer vos créances en Europe et en Afrique. Nos collaborateurs expérimentés, tout comme nos auxilliaires de justice, se chargerons, le cas échéant, de la recherche de débiteur si celui-ci à disparu ou ne laisse que peu de traces. Mais aussi de lui faire parvenir les mises en demeures et toute communication du cabinet. Les encaissements seront alors négociés si il y a lieu.. Vous serez alors payés depuis le compte mendant du cabinet surveillé par Madame la Procureur de la République d'Angoulême.