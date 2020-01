Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Monde: Toute l'Actu Les différentes possibilités et utilisations des nacelles S’équiper d’un matériel adéquat est primordial lorsque l’on travaille en hauteur car ce type d’intervention est souvent complexe et présente des risques élevés de chutes mortelles. D’après l’INRS, les chutes avec dénivellation sont la deuxième cause d’accidents du travail mortels. Zoom sur les nacelles À CISEAUX, les nacelles TÉLESCOPIQUES et les nacelles ARAIGNÉE.







Les nacelles à ciseaux

Il s’agit d’une plateforme de levage, connue également sous le nom de PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel). Les nacelles à ciseaux sont munies d’un système d’élévation ayant la forme d’un ciseau, permettant d’intervenir sur une hauteur de 6 à 18 mètres. Elles sont surtout adaptées au site clos, au chantier de BTP, particulièrement le second œuvre, le nettoyage industriel et bien même les inventaires. La plateforme, extensible selon les modèles, peut supporter des charges allant de 230 kg à 1000 kg voire plus. Ce qui optimise la surface de travail et rend l’intervention en surplomb plus facile.

Son faible encombrement, avec ses dimensions et son rayon de braquage réduits, fait de la nacelle à ciseaux très maniable.



Les nacelles télescopiques

Ce type de nacelle est spécialement utilisé lors de l’opération en grande hauteur allant de 15 à plus de 56 mètres. La nacelle télescopique facilite le déplacement vertical de personnes et de matériaux sur des zones accidentées, ce qui lui en fait le dispositif idéal lors de la démolition, les travaux de finition ou encore le nettoyage de grands ouvrages. Certains modèles dotés d’une capacité de levage lourd sont capables de supporter des charges de plus de 450 kg. Et ceux équipés d’un bras pendulaire sont très pratiques lors de l’approche ainsi que les travaux de finition et le nettoyage de grands ouvrages.



Les nacelles araignée

Disposant d’un bras articulé facilitant son déplacement dans plusieurs directions, la nacelle araignée permet d’intervenir un travail en hauteur jusqu’à 50 mètres et qui est difficile d’accès. Son bras peut être déplié et replié et une fois replié, l’appareil ne fait qu’un mètre de large. La nacelle araignée est donc le matériel idéal pour des sites exigus, en extérieur et en intérieur. Très stable grâce à ses quatre stabilisateurs, elle est surtout adaptée aux travaux sur des terrains dénivelés, encombrés et difficile d’accès.

Polyvalent, ce type d’engin est particulièrement utilisé lors des chantiers d’installation et de nettoyage, des travaux d’élagage, des entretiens ou de la réparation des bâtiments difficilement accessibles. Noter qu’en cas de location, il est recommandé de louer l’engin avec un chauffeur car il n’est pas facile à installer comme la nacelle à ciseaux.

