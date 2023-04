Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lipofilling Mammaire en France, toutes les réponses à connaître

Le lipofilling est une intervention esthétique qui consiste à injecter de la graisse dans les seins pour en augmenter le volume. Les résultats durables de la liposuccion constituent pour certaines patientes une alternative naturelle aux implants mammaires. Le lipofilling peut être réalisé en une seule séance, mais plusieurs séances peuvent être nécessaires en fonction de l'importance du volume à augmenter.





Qu'est-ce que le lipofilling ? Le lipofilling est une intervention qui consiste à injecter de la graisse dans les seins. Il peut être utilisé pour augmenter le volume des seins et corriger les asymétries.

Le lipofilling est sûr et efficace, mais il est important de comprendre que les résultats ne sont pas garantis. La quantité de graisse que vous obtiendrez dépendra de la quantité de graisse que vous avez sur votre corps et de la quantité de graisse qui peut être transférée dans vos seins lors de la liposuccion.

Comment le lipofilling est-il réalisé ? Le lipofilling est réalisé sous anesthésie locale. L'intervention se déroule généralement en deux ou trois séances. La première séance est généralement réalisée en ambulatoire, les séances suivantes étant programmées en cabinet.

La canule de liposuccion est insérée dans la couche de graisse par une petite incision dans l'abdomen ou la région des cuisses. Des médicaments anesthésiants peuvent être injectés dans la zone entourant la canule de liposuccion afin de l'engourdir et de vous mettre à l'aise pendant le traitement.

Qui est candidate au lipofilling mammaire ? Si vous avez de petits seins et que vous souhaitez augmenter la taille de votre poitrine, le lipofilling peut être une bonne option pour vous. Le lipofilling peut également être utilisé pour restaurer le volume après une mastectomie ou une perte de poids, ainsi que pour améliorer la forme de vos seins et réduire l'affaissement.

Le lipofilling n'est pas recommandé pour les personnes ayant des seins très volumineux ou ayant subi une chirurgie de réduction mammaire (également connue sous le nom de mammoplastie de réduction).

Quels sont les risques potentiels du lipofilling mammaire ? Comme toute intervention esthétique, le lipofilling mammaire comporte des risques. Ces risques sont les suivants

l'infection

cicatrisation

Modification de la sensation (engourdissement) ou de la forme des seins Comme pour toute intervention chirurgicale, il existe également un risque de complications telles que des saignements et des ecchymoses. Votre médecin en discutera avec vous avant l'intervention, afin de connaître les préoccupations ou les questions qui se poseront lors de la consultation.

Quels sont les risques potentiels du lipofilling mammaire ? Combien de séances seront nécessaires pour le lipofilling ? L'infection est l'un des risques potentiels du lipofilling mammaire. Une infection bactérienne ou fongique peut se produire si vous avez une plaie ouverte ou une rupture de la peau pendant l'opération, ou si vous ne vous lavez pas les mains avant de toucher la zone qui a été traitée par greffe de graisse.

La cicatrisation (également appelée formation de chéloïdes) est une autre complication possible de cette intervention. Une chéloïde est une cicatrice qui se développe au-delà de ses limites normales, formant une masse épaissie sur le tissu normal.* Une asymétrie mammaire peut également se produire à la suite de l'intervention ; cependant, elle s'équilibre généralement avec le temps.* Des bosses dans vos seins après le lipofilling peuvent se produire parce qu'il reste encore de la graisse résiduelle après l'élimination des dépôts de graisse excédentaires autour d'eux.* La nécrose graisseuse se réfère à des cellules mortes à l'intérieur de tissus sains qui forment des bosses dures sous la surface de la peau - cela se produit lorsqu'une pression trop importante est exercée sur ces cellules lors de procédures d'injection telles que la greffe de graisse, ce qui entraîne des schémas de croissance anormaux dans ces zones. Quelle est la durée des résultats du lipofilling mammaire ? Les résultats du lipofilling mammaire sont durables. Cela dépend du type d'implant utilisé, de l'âge et du poids de la patiente, ainsi que de la quantité de graisse injectée dans chaque sein.

Cependant, certains facteurs influencent la durée de vie de vos nouveaux seins :

La qualité de votre peau Si vous avez une bonne élasticité de la peau (et cela dépend de votre âge), il est probable que vos seins dureront plus longtemps que ceux d'une patiente plus âgée dont la peau est moins élastique.

La quantité de graisse injectée dans chaque sein À se souvenir: Le lipofilling peut être un excellent moyen d'augmenter le volume de vos seins, mais vous devez consulter un chirurgien plasticien certifié avant de prendre une décision définitive. À retenir : Le lipofilling peut être un excellent moyen d'augmenter le volume de vos seins, mais vous devez consulter un chirurgien plasticien certifié avant de prendre une décision finale.

Si vous envisagez de recourir au lipofilling pour augmenter le volume de vos seins, il est important de comprendre que de nombreux facteurs entrent en jeu pour déterminer si cette intervention vous convient ou non. Vos antécédents médicaux et votre état de santé général sont des éléments importants à prendre en compte pour décider si la liposuccion vous convient ou non. Il est également essentiel que le médecin qui pratique cette intervention ait une grande expérience des patientes ayant subi des interventions chirurgicales sur la poitrine ou le cou (telles que des réductions mammaires), car ces zones sont généralement plus sensibles que d'autres en termes de temps de cicatrisation et de convalescence, et nécessitent donc un suivi attentif tout au long de la période de convalescence après l'intervention chirurgicale.

Conclusion Vous pouvez recourir au lipofilling pour augmenter le volume de vos seins, mais vous devez consulter un chirurgien plasticien certifié avant de prendre une décision définitive.

josie bonet

Lu 41 fois









